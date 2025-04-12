Які спідниці носити весною-2025 — тренди, які завоювали подіум

Наймодніші спідниці на весну-2025 — які фасони в центрі уваги
Навесні 2025 року в тренди увірвуться спідниці, які привернуть увагу кожного. Міді, максі, спідниці-плісе чи спідниці-олівець вже завоювали подіуми і їх носить кожна модниця.
Новини.LIVE розповість, які спідниці підкорюють тренди цього сезону.
Наймодніші спідниці на весну-2025
Спідниці з атласу
Може здатися, що атласні спідниці вже не в трендах і не викликають такого фурору, але найбільші ікони моди, такі як Хейлі Бібер чи Кайлі Дженнер, були помічені саме у цих спідницях. Цього сезону їх можна носити з топами і піджаками. А з взуття підійдуть ніжні підбори.
Спідниці з принтами
Цієї весни спідниці з яскравими та кольоровими принтами додадуть акцентів та свіжого настрою вашим образам. Популярні принти з полосками, квітами, зигзагами або в горошок.
Прозорі спідниці
Цього року прозорі спідниці — найцікавіший тренд. Вони мають дуже ефектний вигляд і їх можна носити в повсякденних образах. Вони чудово поєднаються з простими шльопанцями та кашеміровим кардиганом.
Фасонів на вибір існує безліч. Все залежить від вашого стилю та запиту. Варто обрати ту, яка підкреслить вашу фігуру та додасть впевненості.
Раніше ми писали, як зараз актуально носити спідницю в стилі 1990-х.
Також ми повідомляли, яка ще спідниця потрапила в тренди цього сезону.
Читайте Новини.LIVE!