Які спідниці носити весною-2025 — тренди, які завоювали подіум

Дівчина в стильній спідниці. Фото: freepik

Навесні 2025 року в тренди увірвуться спідниці, які привернуть увагу кожного. Міді, максі, спідниці-плісе чи спідниці-олівець вже завоювали подіуми і їх носить кожна модниця.

Новини.LIVE розповість, які спідниці підкорюють тренди цього сезону.

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Спідниці з атласу

Може здатися, що атласні спідниці вже не в трендах і не викликають такого фурору, але найбільші ікони моди, такі як Хейлі Бібер чи Кайлі Дженнер, були помічені саме у цих спідницях. Цього сезону їх можна носити з топами і піджаками. А з взуття підійдуть ніжні підбори.

Стильна атласна спідниця. Фото з Instagram

Спідниці з принтами

Цієї весни спідниці з яскравими та кольоровими принтами додадуть акцентів та свіжого настрою вашим образам. Популярні принти з полосками, квітами, зигзагами або в горошок.

Спідниця з кольоровим принтом. Фото з Instagram

Прозорі спідниці

Цього року прозорі спідниці — найцікавіший тренд. Вони мають дуже ефектний вигляд і їх можна носити в повсякденних образах. Вони чудово поєднаються з простими шльопанцями та кашеміровим кардиганом.

Прозора спідниця на весну-2025. Фото з Instagram

Фасонів на вибір існує безліч. Все залежить від вашого стилю та запиту. Варто обрати ту, яка підкреслить вашу фігуру та додасть впевненості.

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