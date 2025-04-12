Какие юбки носить весной-2025 — тренды, которые завоевали подиум

Самые модные юбки на весну-2025 — какие фасоны в центре внимания
Весной 2025 года в тренды ворвутся юбки, которые привлекут внимание каждого. Миди, макси, юбки-плиссе или юбки-карандаш уже завоевали подиумы и их носит каждая модница.
Новини.LIVE расскажет, какие юбки покоряют тренды этого сезона.
Самые модные юбки на весну-2025
Юбки из атласа
Может показаться, что атласные юбки уже не в трендах и не вызывают такого фурора, но самые большие иконы моды, такие как Хейли Бибер или Кайли Дженнер, были замечены именно в этих юбках. В этом сезоне их можно носить с топами и пиджаками. А из обуви подойдут нежные каблуки.
Юбки с принтами
Этой весной юбки с яркими и цветными принтами добавят акцентов и свежего настроения вашим образам. Популярны принты с полосками, цветами, зигзагами или в горошек.
Прозрачные юбки
В этом году прозрачные юбки — самый интересный тренд. Они выглядят очень эффектно и их можно носить в повседневных образах. Они отлично сочетаются с простыми шлепанцами и кашемировым кардиганом.
Фасонов на выбор существует множество. Все зависит от вашего стиля и запроса. Стоит выбрать ту, которая подчеркнет вашу фигуру и придаст уверенности.
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