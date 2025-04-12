Какие юбки носить весной-2025 — тренды, которые завоевали подиум

Девушка в стильной юбке. Фото: freepik

Весной 2025 года в тренды ворвутся юбки, которые привлекут внимание каждого. Миди, макси, юбки-плиссе или юбки-карандаш уже завоевали подиумы и их носит каждая модница.

Новини.LIVE расскажет, какие юбки покоряют тренды этого сезона.

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Юбки из атласа

Может показаться, что атласные юбки уже не в трендах и не вызывают такого фурора, но самые большие иконы моды, такие как Хейли Бибер или Кайли Дженнер, были замечены именно в этих юбках. В этом сезоне их можно носить с топами и пиджаками. А из обуви подойдут нежные каблуки.

Стильная атласная юбка. Фото из Instagram

Юбки с принтами

Этой весной юбки с яркими и цветными принтами добавят акцентов и свежего настроения вашим образам. Популярны принты с полосками, цветами, зигзагами или в горошек.

Юбка с цветным принтом. Фото из Instagram

Прозрачные юбки

В этом году прозрачные юбки — самый интересный тренд. Они выглядят очень эффектно и их можно носить в повседневных образах. Они отлично сочетаются с простыми шлепанцами и кашемировым кардиганом.

Прозрачная юбка на весну-2025. Фото из Instagram

Фасонов на выбор существует множество. Все зависит от вашего стиля и запроса. Стоит выбрать ту, которая подчеркнет вашу фигуру и придаст уверенности.

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