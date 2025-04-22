Что должно быть в базовом гардеробе весны-2025 — выбор Виктории Бекхэм

Виктория Бекхэм. Фото: скриншот видео

Обновлять гардероб с базовых вещей — это как делать ремонт с заменой электрики: сначала закладываем надежный фундамент, а уже потом думаем о декоре. И пока TikTok диктует нам прозрачные брюки, а подиумы еще более странные тренды, вспомним о том, что действительно пригодится на каждый день. Кто же лучше знает базу, чем Виктория Бекхэм? Ее стиль — это элегантная простота, которая никогда не надоест.

Об этом пишет Cosmopolitan.

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Поэтому если в планах обновление гардероба на весну 2025, вот подсказка, что обязательно стоит иметь под рукой. Не просто вещи, а ваш персональный план выживания в мире моды.

Базовые вещи этой весны, которые рекомендует Виктория Бекхэм

Лаконичное платье

Одно такое точно должно быть. Силуэтное, с интересным кроем, не скучное. А если еще и цвета яркого — зеленый, розовый, оранжевый — то вы гарантированно окажетесь в центре внимания. Виктория любит комбинировать неожиданные цвета — зеленое платье плюс оранжевые каблуки. И выглядит это невероятно красиво.

Виктория Бекхэм. Фото: Cosmopolitan

Черные очки

Такие очки — это мастхэв. Как красная помада, как маленькое черное платье. По настроению можно выбрать любую форму, хоть квадрат, хоть круглые — главное, чтобы очки были.

Черные очки. Фото: Cosmopolitan

Акцентные колготы

Да, это звучит странно, но красные колготы или кружевные в сеточку — это именно то, что сделает простой образ неожиданно крутым. Бельевые платья, шорты, юбки — иногда стоит играть с фактурами и цветами. Виктория уже давно это поняла.

Акцентные колготы. Фото: Cosmopolitan

Total black

Есть дни, когда ничего не хочется придумывать. Тут на помощь приходит черный лонгслив. Проще не бывает, а выглядит всегда стильно. И с джинсами, и с костюмом — универсально.

Стильный образ от Виктории Бекхэм. Фото: Cosmopolitan

Пастель

Не только черным единым. Виктория умеет миксовать пастельные оттенки так, что получается вау-эффект. Лавандовый, бежевый, мятный — берите несколько сразу, чтобы не ограничиваться одним цветом.

Образ в пастельных оттенках. Фото: Cosmopolitan

Костюм, который сидит идеально

Брючный костюм — это любовь. И пусть тренды кричат об оверсайзе, но приталенный жакет всегда делает свое дело. Подчеркивает талию, добавляет уверенности. Виктория знает, о чем говорит.

Бекхэм в роскошном костюме. Фото: Cosmopolitan

Платье-комбинация

Тоненькие бретели, легкая ткань, пастельный оттенок и вы уже готовы идти на свидание или кофе с подругой. Бохо-стиль добавляет немного свободы: асимметрия, кружево, декор. Это про легкость и женственность.

Платье-комбинация. Фото: Cosmopolitan

Вот и все — ваша база готова. Без лишних украшений, только то, что реально работает. И главное то, что все это можно миксовать, добавлять детали и придумывать новые образы под любое настроение.

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