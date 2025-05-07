Стиль Кендалл Дженнер — простые вещи, которые работают всегда

Кендалл Дженнер. Фото: Instagram.com/kendalljenner

Иногда совсем не хочется тратить кучу времени на подбор образа. Не думать о том, какой цвет к какому подходит, не искать акцент — просто хочется что-то удобное, красивое и чтобы выглядело удачно. И вот тут на помощь приходит самый простой стильный прием: сочетание базовых вещей. Тех самых, которые точно есть в шкафу — джинсы, белая футболка, классические брюки, простой жакет.

Об этом пишет Elle.

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Одна из таких комбинаций — серый брючный костюм и базовая футболка — уже успели появиться на улицах Парижа. И не на ком-нибудь, а на самой Кендалл Дженнер. Во время одной из съемок ее заметили в костюме свободного кроя: широкие брюки-палаццо и маскулинный жакет. Это было не пафосно, не театрально, а легко, по-городскому, как надо. Вместо классической рубашки — обычная белая футболка. Это выглядело невероятно стильно.

Кендалл Дженнер. Фото: Elle

Секрет здесь в балансе. Костюм имеет серьезный настрой, но футболка — это про комфорт и свободу. Добавляем ремень, лаконичную сумку, лоферы или лодочки — и образ готов. Все просто, но выглядит как образ с обложки.

Кстати, в этом сезоне именно серые костюмы стали настоящими любимчиками дизайнеров. Их можно увидеть в новых коллекциях Stella McCartney, Saint Laurent, Dior, Victoria Beckham. Одни выбирают классику с широкими брюками, другие играют с кроем или меняют брюки на юбки-карандаши. И хотя стили разные, идея одна — простота, которая выглядит дорого.

Stella McCartney. Фото: Elle

Мода уже давно не про сложное. Она о комфорте, который выглядит так, будто вы хорошо все продумали, даже если оделись за пять минут.

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