Літні образи від Андре Тана — стильно й практично

Андре Тан. Фото: скриншот відео

Цієї весни й літа 2025 Андре Тан знову у центрі модної уваги і не просто з порадами, а з ідеями, які хочеться одразу спробувати. Все максимально просто: нічого складного чи надто гламурного — лише стиль, легкість і трохи душевної ностальгії.

Андре Тан в Instagram дав корисні модні поради на літо.

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Трендові образи на літо від Андре Тана

Тренд, який дизайнер радить обов’язково спробувати — стиль бохо. Вільні сукні, етнічні візерунки, легкі накидки, бахрома, топи з зав’язками. Усе це ніби створене для прогулянок босоніж, вітру у волоссі й мрій про подорожі. І не забувайте про прикраси — чим більше, тим краще: браслети, сережки, кільця. Трохи грайливості, трохи романтики і образ уже має свіжий та сучасний вигляд.

Образи в стилі бохо. Фото з Instagram

А от ніжно-рожевий справжній фаворит кольорової палітри. За словами дизайнера, це суміш сонця і пудри, яка пасує буквально кожному. Сукня, сумка, хустинка чи топ — неважливо, головне, щоб цей відтінок був у вашому гардеробі.

Образ в рожевому кольорі. Фото з Instagram

Брючні костюми з широкими штанами нікуди не зникли і це чудово. Їх легко носити щодня, комбінуючи з улюбленими футболками чи романтичними блузами. Зручно, красиво, по-літньому.

Костюми. Фото з Instagram

А щоб завершити лук, варто додати трохи ретро. Наприклад, сережки у стилі 70-х, окуляри з товстою оправою або сумку, як у маминих молодих роках. І, звісно ж, біла сорочка — класика, яка завжди працює.

Біла сорочка. Фото з Instagram

Біла сорочка однозначно заслуговує на місце у вашому гардеробі.

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