Летние образы от Андре Тана - стильно и практично

Андре Тан. Фото: скриншот видео

Этой весной и летом 2025 Андре Тан снова в центре модного внимания и не просто с советами, а с идеями, которые хочется сразу попробовать. Все максимально просто: ничего сложного или слишком гламурного — только стиль, легкость и немного душевной ностальгии.

Андре Тан в Instagram дал полезные модные советы на лето.

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Трендовые образы на лето от Андре Тана

Тренд, который дизайнер советует обязательно попробовать — стиль бохо. Свободные платья, этнические узоры, легкие накидки, бахрома, топы с завязками. Все это будто создано для прогулок босиком, ветра в волосах и мечты о путешествиях. И не забывайте об украшениях — чем больше, тем лучше: браслеты, серьги, кольца. Немного игривости, немного романтики и образ уже выглядит свежо и современно.

Образы в стиле бохо. Фото из Instagram

А вот нежно-розовый настоящий фаворит цветовой палитры. По словам дизайнера, это смесь солнца и пудры, которая подходит буквально каждому. Платье, сумка, платок или топ — неважно, главное, чтобы этот оттенок был в вашем гардеробе.

Образ в розовом цвете. Фото из Instagram

Брючные костюмы с широкими брюками никуда не исчезли и это замечательно. Их легко носить каждый день, комбинируя с любимыми футболками или романтичными блузами. Удобно, красиво, по-летнему.

Костюмы. Фото из Instagram

А чтобы завершить лук, стоит добавить немного ретро. Например, серьги в стиле 70-х, очки с толстой оправой или сумку, как в маминых молодых годах. И, конечно же, белая рубашка — классика, которая всегда работает.

Белая рубашка. Фото из Instagram

Белая рубашка однозначно заслуживает места в вашем гардеробе.

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