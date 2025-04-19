З чим носити білу сорочку — вдалі образи на кожен день

Дівчина у білій сорочці. Фото: Freepik

Біла сорочка вже давно стала базовою річчю в гардеробі. Вона підійде для образів на щодень. Варто тільки знати, з чим можна поєднувати цей елемент гардероба та як стилізувати.

Новини.LIVE розповідають про те, з чим носити білу сорочку.

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Біла сорочка та джинси

Цей образ не виходить з моди роками. Якщо ви хочете мати стильний вигляд та комфортно почуватись — спробуйте поєднати білу сорочку з джинсами синього чи блакитного кольору. Це ідеальна пара, яка не втрачає актуальність. Фасон джинсів може бути будь-яким: вузькі прямі моделі чи широкі — обирати вам.

Дівчина у білій сорочці та синіх джинсах. Фото з Instagram

Дівчина у білій сорочці та блакитних джинсах. Фото з Instagram

Біла сорочка та мініспідниця

Цей тандем має привабливий та грайливий вигляд. Коротка спідниця у поєднанні з білою сорочкою зробить ваш образ неперевершеним. Оберіть однотонну мініспідницю А-силуету чи додайте акцент, обравши тканину в клітинку. Приділіть увагу деталям, адже вони зроблять образ довершеним — додайте аксесуари у вигляді масивних каблучок чи кількарівневих підвісок.

Дівчина у білій сорочці та мініспідниці. Фото з Instagram

Дівчина у білій сорочці та мініспідниці в клітинку. Фото з Instagram

Біла сорочка у поєднанні з мініспідницею. Фото з Instagram

Біла сорочка та штани у класичному стилі

Це поєднання — класика, яка не виходить з моди. Одягніть білу сорочку з прямими костюмними штанами або ж палаццо. Яскравий акцент можна зробити на взуття, це розбавить образ. Якщо ви хочете створити романтичний аутфіт, додайте балетки. Для класичного та стриманого образу оберіть ботильйони з гострим носком.

Біла сорочка у поєднанні з класичними світлими штанами. Фото з Instagram

Образ з білою сорочкою та чорними штанами. Фото з Instagram

Дівчина у білій сорочці та чорних штанах. Фото з Instagram

Біла сорочка — ідеальний елемент гардероба. Експериментуючи з різними поєднаннями, ви можете створити як класичний стильний образ, так і незвичний й особливий аутфіт.

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