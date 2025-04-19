З чим носити білу сорочку — вдалі образи на кожен день

Стильні образи з білою сорочкою — ідеї на кожен день
Біла сорочка вже давно стала базовою річчю в гардеробі. Вона підійде для образів на щодень. Варто тільки знати, з чим можна поєднувати цей елемент гардероба та як стилізувати.
Новини.LIVE розповідають про те, з чим носити білу сорочку.
Універсальні образи з білою сорочкою
Біла сорочка та джинси
Цей образ не виходить з моди роками. Якщо ви хочете мати стильний вигляд та комфортно почуватись — спробуйте поєднати білу сорочку з джинсами синього чи блакитного кольору. Це ідеальна пара, яка не втрачає актуальність. Фасон джинсів може бути будь-яким: вузькі прямі моделі чи широкі — обирати вам.
Біла сорочка та мініспідниця
Цей тандем має привабливий та грайливий вигляд. Коротка спідниця у поєднанні з білою сорочкою зробить ваш образ неперевершеним. Оберіть однотонну мініспідницю А-силуету чи додайте акцент, обравши тканину в клітинку. Приділіть увагу деталям, адже вони зроблять образ довершеним — додайте аксесуари у вигляді масивних каблучок чи кількарівневих підвісок.
Біла сорочка та штани у класичному стилі
Це поєднання — класика, яка не виходить з моди. Одягніть білу сорочку з прямими костюмними штанами або ж палаццо. Яскравий акцент можна зробити на взуття, це розбавить образ. Якщо ви хочете створити романтичний аутфіт, додайте балетки. Для класичного та стриманого образу оберіть ботильйони з гострим носком.
Біла сорочка — ідеальний елемент гардероба. Експериментуючи з різними поєднаннями, ви можете створити як класичний стильний образ, так і незвичний й особливий аутфіт.
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