Наймодніші жіночі босоніжки 2025 — що носити цього літа

Жіночі босоніжки. Фото: Pexels

Вже зовсім скоро літо, а це означає, що варто подбати про стильне та комфортне взуття. В цьому сезоні окрім босоніжок-гладіаторів та мюлів будуть актуальними ще три топові пари. Вони стануть акцентом у літніх образах.

Про це пише Vogue.

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Босоніжки на платформі

Мода циклічна і в тренді цього року знову будуть босоніжки на платформі. Бренд Chanel презентував твідові босоніжки з прикрасами під час показу сезону весна-літо 2025. Тож любительки екстрависокої платформи можуть сміливо додати таке взуття у свій образ.

Chanel весна-літо 2025. Фото: Vogue

Сабо

У тренди також ввірвалися сабо. Вони ідеально доповнять образи в стилі бохо. Класичну модель з лакованої шкіри запропонували Miu Miu. А от Hermès представили сабо з ремінцем та "кільцем" для великого пальця.

Miu Miu весна-літо 2025. Фото: Vogue

Hermès весна-літо 2025. Фото: Vogue

Неонові в'єтнамки

Не втрачають актуальності й в'єтнамки. Цього літа вони будуть дуже популярними. Miu Miu пропонують в'єтнамки на стійких підборах з відсилкою до 60-х. А Chloé представили в'єтнамки з ремінцями на низьких підборах.

Chloé весна-літо 2025. Фото: Vogue

Miu Miu весна-літо 2025. Фото: Vogue

На щодень варто обрати взуття у пастельних кольорах. Однак, якщо ви хочете привітати увагу та додати родзинку у свій образ — не бійтеся експериментувати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яке взуття повернулося в моду у цьому сезоні. В цих туфлях ви матимете стильний вигляд.

Також ми розповідали про взуття, на яке зараз полюють буквально весни всі модниці. І йдеться не про модель, а про матеріал, який зараз на піку популярності.