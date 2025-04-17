Самые модные женские босоножки 2025 — что носить этим летом

Трендовые босоножки 2025 — три беспроигрышных варианта на лето
Уже совсем скоро лето, а это значит, что стоит позаботиться о стильной и комфортной обуви. В этом сезоне кроме босоножек-гладиаторов и мюлей будут актуальными еще три топовые пары. Они станут акцентом в летних образах.
Об этом пишет Vogue.
Какие босоножки будут модны в этом сезоне
Босоножки на платформе
Мода циклична и в тренде в этом году снова будут босоножки на платформе. Бренд Chanel представил твидовые босоножки с украшениями во время показа сезона весна-лето 2025. Так что любительницы экстравысокой платформы могут смело добавить такую обувь в свой образ.
Сабо
В тренды также ворвались сабо, которые идеально дополнят образы в стиле бохо. Классическую модель из лакированной кожи предложили Miu Miu. А вот Hermès представили сабо с ремешком и "кольцом" для большого пальца.
Неоновые вьетнамки
Не теряют актуальности и вьетнамки. Этим летом они будут очень популярны. Miu Miu предлагают вьетнамки на устойчивом каблуке с отсылкой к 60-м. А Chloé представили вьетнамки с ремешками на низком каблуке.
На каждый день стоит выбрать обувь в пастельных цветах. Однако, если вы хотите привлечь внимание и добавить изюминку в свой образ — не бойтесь экспериментировать.
Напомним, ранее мы писали о том, какая обувь вернулась в моду в этом сезоне. В этих туфлях вы будете выглядеть стильно.
Также мы рассказывали об обуви, на которую сейчас охотятся буквально весной все модницы. И речь идет не о модели, а о материале, который сейчас на пике популярности.
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