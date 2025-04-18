Головна заміна футболки навесні-2025 — зручна і стильна

Дівчина в чорні футболці. Фото: Freepik

Цієї весни блузи з вишивкою в стилі бохо захопили модні подіуми та стрітстайл. Смуги, квіточки — усе це трохи відійшло на другий план. Замість цього вишивка, бісер, бахрома й силуети, що нагадують про романтику подорожей і тепло літнього вітру. І хоча речі в нейтральних кольорах чи лляні тканини досі в тренді, цього сезону стилісти радять не боятись яскравих деталей.

Про це пише Vogue.

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Трендові образи з блузкою на кожен день

Блуза + штани на шнурівках

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Isabel Marant точно знає, як зробити з простої блузи річ, яку запам’ятають. Модель із пишними рукавами, оздоблена вишивкою, має розкішний вигляд в парі зі штанами на шнурівці та замшевими чобітьми. Цей образ — як наче ви щойно вийшли з фільму про сучасну мандрівницю.

Isabel Marant. Фото: Vogue

Атласна спідниця + блузка

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Ulla Johnson ставить акцент на жіночності. Їхня рожева блуза з вишитими пелюстками — це не просто одяг, а річ, що створює настрій. Особливо якщо поєднувати її з мідіспідницею такого ж ніжного відтінку. Образ ідеальний для весняної прогулянки або побачення.

Ulla Johnson. Фото: Vogue

"Гола" спідниця + вишивка бісером

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Якщо хочеться чогось особливого, зверніть увагу на варіант від 16Arlington. Легка блуза на тонких бретельках, прикрашена бісером, у тандемі з прозорою спідницею з пір’ям — це вже не просто тренд, це впевненість і святковий настрій.

16Arlington. Фото: Vogue

Асиметрія і блиск — привіт з 2000-х

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Fendi нагадали, який вигляд мав стиль бохо кілька десятиліть тому, але зробили його сучасним. Асиметрична блуза, розшита блискучим бісером, виглядає так, ніби світиться при кожному русі. У парі з атласними штанами — це образ, який важко забути.

Fendi. Фото: Vogue

Прозора блуза + міні

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Giambattista Valli зробили ставку на витончену провокацію: прозора укорочена блуза з квітковою вишивкою та мініспідниця в тон мають ніжний й сміливий вигляд водночас.

Giambattista Valli. Фото: Vogue

Ідеальний варіант для вечора, коли хочеться додати в образ трохи грайливості та романтики.

Раніше ми писали про те, яка блузка ідеально поєднується з джинсами цього сезону.

Також ми повідомляли, яка блузка з 70-х повернулась в тренди.

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