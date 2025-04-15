Трендові блузки весни-2025 — ці моделі вже всюди

Дівчина в блузці. Фото: Freepik

Коли на вулиці стає тепло, хочеться чогось нового й легкого. Джинсова куртка вже опинилась в топі, балетки визирають з полиці, але є ще одна річ, без якої весна — не та. Це легка романтична блузка. Вона завжди рятує, коли не знаєш, що вдягти: на роботу, на прогулянку чи на каву з подругою. Підходить і до джинсів, і до спідниці, і до класичних штанів — універсальна, як улюблений плейлист.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Цього сезону знову в моді кілька стильних варіантів, і кожен має свій характер. Надихайтеся й обирайте те, що відгукується вам найбільше.

Трендові варіанти блузок на цю весну

Біла блузка — головна героїня весни

Так, звичайна біла блузка — це зовсім не нудно. Вона як чистий аркуш, на якому можна створити будь-який образ. Хочеться щось стримане, то одягніть її з чорними штанами. Бажаєте трохи свободи, то додайте широкі джинси. Мрієте про романтику — максіспідниця й білі кеди доповнять картину. Біла блузка завжди в тему, завжди в моді, і завжди має стильний вигляд, хоч би з чим її не поєднати.

Біла блузка. Фото з Instagram

Бохо повернувся

Мереживо, оборки, легкий крій, що майорить на вітрі — усе це про блузки в стилі бохо. Вони трохи як із мрій: жіночні, трохи богемні, з ноткою свободи. Така блузка створена, щоб надихати. Комусь підійде стриманий варіант у світлих тонах, а хтось вибере щось яскравіше — головне, щоб пасувало вам по настрою.

Блузка в стилі бохо. Фото з Instagram

Тваринні принти

Якщо хочеться чогось сміливішого, беріть блузку з леопардовим чи зебровим принтом. А може, з візерунком під зміїну шкіру.

Блузка з тваринним принтом. Фото з Instagram

Особливо крутий мають вигляд прозорі або напівпрозорі тканини — не вульгарно, але з характером. Для вечора, побачення чи просто для настрою — працює на всі сто.

Раніше ми писали про те, які базові речі в стилі бохо набирають популярності цього року.

Також ми повідомляли, яка блуза ідеально пасує до джинсів.