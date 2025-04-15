Трендовые блузки весны-2025 — эти модели уже повсюду

Девушка в блузке. Фото: Freepik

Когда на улице становится тепло, хочется чего-то нового и легкого. Джинсовая куртка уже оказалась в топе, балетки выглядывают с полки, но есть еще одна вещь, без которой весна — не та. Это легкая романтическая блузка. Она всегда спасает, когда не знаешь, что надеть: на работу, на прогулку или на кофе с подругой. Подходит и к джинсам, и к юбке, и к классическим брюкам — универсальная, как любимый плейлист.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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В этом сезоне снова в моде несколько стильных вариантов, и каждый имеет свой характер. Вдохновляйтесь и выбирайте то, что отзывается вам больше всего.

Трендовые варианты блузок на эту весну

Белая блузка — главная героиня весны

Да, обычная белая блузка — это совсем не скучно. Она как чистый лист, на котором можно создать любой образ. Хочется что-то сдержанное, то наденьте ее с черными брюками. Желаете немного свободы, то добавьте широкие джинсы. Мечтаете о романтике — макси-юбка и белые кеды дополнят картину. Белая блузка всегда в тему, всегда в моде, и всегда выглядит стильно, с чем бы ее ни сочетать.

Белая блузка. Фото из Instagram

Бохо вернулся

Кружево, оборки, легкий крой, развевающийся на ветру — все это про блузки в стиле бохо. Они немного как из мечты: женственные, немного богемные, с ноткой свободы. Такая блузка создана, чтобы вдохновлять. Кому-то подойдет сдержанный вариант в светлых тонах, а кто-то выберет что-то поярче — главное, чтобы подходило вам по настроению.

Блузка в стиле бохо. Фото из Instagram

Животные принты

Если хочется чего-то более смелого, берите блузку с леопардовым или зебровым принтом. А может, с узором под змеиную кожу.

Блузка с животным принтом. Фото из Instagram

Особенно круто выглядят прозрачные или полупрозрачные ткани — не вульгарно, но с характером. Для вечера, свидания или просто для настроения — работает на все сто.

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