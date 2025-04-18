Главная замена футболки весной-2025 - удобная и стильная

Девушка в черные футболке. Фото: Freepik

Этой весной блузы с вышивкой в стиле бохо захватили модные подиумы и стритстайл. Полосы, цветочки — все это немного отошло на второй план. Вместо этого вышивка, бисер, бахрома и силуэты, напоминающие о романтике путешествий и тепле летнего ветра. И хотя вещи в нейтральных цветах или льняные ткани до сих пор в тренде, в этом сезоне стилисты советуют не бояться ярких деталей.

Об этом пишет Vogue.

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Блуза + брюки на шнуровках

Isabel Marant точно знает, как сделать из простой блузы вещь, которую запомнят. Модель с пышными рукавами, украшенная вышивкой, роскошно смотрится в паре с брюками на шнуровке и замшевыми сапогами. Этот образ — как будто вы только что вышли из фильма о современной путешественнице.

Isabel Marant. Фото: Vogue

Атласная юбка + блузка

Ulla Johnson ставит акцент на женственности. Их розовая блуза с вышитыми лепестками — это не просто одежда, а вещь, что задает настроение. Особенно если сочетать ее с миди-юбкой такого же нежного оттенка. Образ идеален для весенней прогулки или свидания.

Ulla Johnson. Фото: Vogue

"Голая" юбка + вышивка бисером

Если хочется чего-то особенного, обратите внимание на вариант от 16Arlington. Легкая блуза на тонких бретельках, украшенная бисером, в тандеме с прозрачной юбкой с перьями — это уже не просто тренд, это уверенность и праздничное настроение.

16Arlington. Фото: Vogue

Асимметрия и блеск — привет из 2000-х

Fendi напомнили, как выглядел стиль бохо несколько десятилетий назад, но сделали его современным. Асимметричная блуза, расшитая блестящим бисером, выглядит так, будто светится при каждом движении. В паре с атласными брюками — это образ, который трудно забыть.

Fendi. Фото: Vogue

Прозрачная блуза + мини

Giambattista Valli сделали ставку на изящную провокацию: прозрачная укороченная блуза с цветочной вышивкой и мини-юбка в тон выглядят нежно и смело одновременно.

Giambattista Valli. Фото: Vogue

Идеальный вариант для вечера, когда хочется добавить в образ немного игривости и романтики.

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