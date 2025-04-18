Одна сумка, яка пасує до всього — тренд, який обирають модниці

Наймодніша сумка весни-2025 — яку модель обрати
Цієї весни замша не просто тренд, а справжня модна одержимість. Її видно всюди: на подіумах, у стрітстайлі, в TikTok і Instagram, а головне в гардеробах тих, хто завжди на крок попереду. Якщо давно хотіли додати щось особливе до своєї колекції сумок, то саме зараз той момент. Сумка з кольорової замші — це не просто аксесуар, а річ, яка робить увесь образ.
Про це пише Cosmopolitan.
На показі Prada FW25 моделі дефілювали з м’якими замшевими сумками у глибоких тонах — від гірчичного до бордового. У Gucci схожа історія: акцент на натуральні текстури, приглушені, але виразні кольори і комфортні форми. Це не випадковість — замша ідеально поєднується з новою модною хвилею, яка віддає перевагу натуральності, тактильності та емоціям.
Яку сумку обрати цього сезону
- Базові кольори, які завжди в тему: теплий шоколад, пряна гірчиця, сірий (до речі, саме він стає модною заміною чорного).
- Акцентні кольори, якщо хочете додати трохи настрою: вишневий, лісовий зелений, насичений червоний або м’який небесно-блакитний.
- Текстури й декор: бахрома — топ. Вона додає руху, живості та трохи ковбойського вайбу, який зараз дуже в тренді.
А тепер про форму. Ось що буде найактуальнішим:
- Класичні багети — маленькі, зручні, легко переходять з денного луку у вечірній.
- Трендові прямокутні сумки з короткою ручкою.
- Об’ємні клатчі, ніби м’які подушки — ідеально для романтичного образу.
- Великі шопери для тих, хто хоче і стиль, і практичність в одному.
Замшева сумка — це не просто про моду. Це про дотик до чогось м’якого, теплого, затишного. Про річ, яка змушує навіть звичайні джинси з білою футболкою мати продуманий і дорогий вигляд. І найкраще — вона не втратить актуальності за кілька місяців. Це вкладення у стиль, який ще довго буде з нами.
Раніше ми писали про те, яка сумка з 2000-х набирає популярності цього року.
Також ми повідомляли, яку сумку носили більшість знаменитості у 90-х — вона знову в топі.
Читайте Новини.LIVE!