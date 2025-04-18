Одна сумка, яка пасує до всього — тренд, який обирають модниці

Дівчина з яскравою сумкою. Фото: Freepik

Цієї весни замша не просто тренд, а справжня модна одержимість. Її видно всюди: на подіумах, у стрітстайлі, в TikTok і Instagram, а головне в гардеробах тих, хто завжди на крок попереду. Якщо давно хотіли додати щось особливе до своєї колекції сумок, то саме зараз той момент. Сумка з кольорової замші — це не просто аксесуар, а річ, яка робить увесь образ.

Про це пише Cosmopolitan.

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На показі Prada FW25 моделі дефілювали з м’якими замшевими сумками у глибоких тонах — від гірчичного до бордового. У Gucci схожа історія: акцент на натуральні текстури, приглушені, але виразні кольори і комфортні форми. Це не випадковість — замша ідеально поєднується з новою модною хвилею, яка віддає перевагу натуральності, тактильності та емоціям.

Prada FW25. Фото: Cosmopolitan

Яку сумку обрати цього сезону

Базові кольори , які завжди в тему: теплий шоколад, пряна гірчиця, сірий (до речі, саме він стає модною заміною чорного).

, які завжди в тему: теплий шоколад, пряна гірчиця, сірий (до речі, саме він стає модною заміною чорного). Акцентні кольори , якщо хочете додати трохи настрою: вишневий, лісовий зелений, насичений червоний або м’який небесно-блакитний.

, якщо хочете додати трохи настрою: вишневий, лісовий зелений, насичений червоний або м’який небесно-блакитний. Текстури й декор: бахрома — топ. Вона додає руху, живості та трохи ковбойського вайбу, який зараз дуже в тренді.

Bagllet. Фото: Cosmopolitan

А тепер про форму. Ось що буде найактуальнішим:

Класичні багети — маленькі, зручні, легко переходять з денного луку у вечірній.

— маленькі, зручні, легко переходять з денного луку у вечірній. Трендові прямокутні сумки з короткою ручкою.

з короткою ручкою. Об’ємні клатчі , ніби м’які подушки — ідеально для романтичного образу.

, ніби м’які подушки — ідеально для романтичного образу. Великі шопери для тих, хто хоче і стиль, і практичність в одному.

Замшева сумка — це не просто про моду. Це про дотик до чогось м’якого, теплого, затишного. Про річ, яка змушує навіть звичайні джинси з білою футболкою мати продуманий і дорогий вигляд. І найкраще — вона не втратить актуальності за кілька місяців. Це вкладення у стиль, який ще довго буде з нами.

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