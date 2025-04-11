Знаменита сумка з 90-х знову в моді — її всі впізнають

Дівчина зі стильною сумкою. Фото: Freepik

У моді, як і в кіно — старі хіти завжди повертаються. І ось знову в центрі уваги легендарна сумка з 90-х, яку тоді носили всі найвідоміші дівчата Голлівуду. Сумка Kate Spade Sam знову з нами, але вже у новому форматі й з новими фанатками. Колись її не випускали з рук Гвінет Пелтроу, Кемерон Діас та сестри Олсен, а тепер із нею з’являються Белла Хадід, Гейлі Бібер та Дуа Ліпа.

Про це пише Who What Wear.

Реклама

Читайте також:

Чим особлива ця культова сумка

Проста прямокутна форма, нейлон, лаконічний логотип — нічого зайвого, тільки стиль. Вперше вона вийшла у світ у 1993-му і миттєво стала "тою самою" першою дизайнерською покупкою для багатьох модниць. Вона була водночас доступною, але мала ту саму енергію "дорогого життя". Саме з неї, до речі, і почалась велика історія успіху бренду Kate Spade.

Сумка від Kate Spade. Фото: glamour.com

І от тепер нова версія. Мініатюрна, стильна, в чорному, білому, яскраво-жовтому та ніжно-блакитному кольорах. Те, що треба на весну. Зручна ручка, нічого зайвого — ідеальна на кожен день. Її можна носити з джинсами, з сукнею, з будь-чим, бо вона не прив’язана до якогось одного стилю.

Чому ця сумка знову на хвилі популярності

Бо зараз у моді ностальгія. Люди знову закохуються у 90-ті та 2000-ні. І ця сумка, як маленька машина часу. Вона дарує відчуття того безтурботного періоду, коли глянцеві журнали ще пахли друком, а в моді був максималізм у мінімалізмі.

Практична сумка. Фото: evzuttya.com

Коротко кажучи: Sam Bag — це не просто сумка. Це спогад, емоція, стиль і сучасна класика в одному.

Раніше ми писали про те, яку сумку обожнює Белла Хадід.

Також ми повідомляли, яку чергову оригінальну сумку представ бренд Louis Vuitton перед Пасхою.