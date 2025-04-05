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Тренд, що повернувся з 90-х — мінімалістичні сумки знову в моді

5 квітня 2025 11:21
Ірина Савчук - Редактор
Ірина Савчук
Редактор
Стильні сумки на весну-літо 2025 — в моду повернулись тренди з 90-х
Дівчина зі стильною сумкою. Фото: freepik
Ірина Савчук - Редактор
Ірина Савчук
Редактор

Цього сезону гучно про себе заявили мінімалістичні сумки з 90-х років. Яскраві кольори, незвичайні лінії та структуровані форми вдало доповнять ваші образи та нададуть їм сучасного вигляду.

Про це пише Vogue.

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Досить часто мінімалізм — це ключ до стильних та чарівних образів. Попри свою простоту він доповнить ваш лук та додасть тієї самої "родзинки". Чорні або білі сумки будуть одними з найпопулярнішими цього сезону. Від них віє класичним, але сучасним стилем. 

Найпопулярніші сумки на весну-літо 2025 з 90-х
Стильна чорна сумка. Фото: Vogue
Популярні сумки з 90-х на весну-літо 2025
Біла сумка в класичному стилі. Фото: Vogue

Окрім класичних кольорів, цією весною та літом справжнім хітом стане червона сумка, яка вдало поєднується з повсякденними та святковими образами. 

Які сумки носили весною-літом 2025
Мінімалістична червона сумка на весну-літо 2025. Фото: Vogue

Не можливо не помітити і шоколадну шкіряну модель. У неї широкий ремінь на одне плече та добре структуровані форми. Ідеальний вигляд вона має зі стильним тренчем та лоферами.

Трендові сумки з 90-х на цю весну
Шоколадна сумка на весну-літо. Фото: Vogue

Усі вищезгадані моделі ідеально вписуються у тренди цього сезону. Якщо у вас збереглися сумки з 90-х років у хорошому стані, варто їх стилізувати та доповнювати образами такими унікальними речами. 

Раніше ми писали, яка сумка наймодніша у 2025 році та вмістить в собі все необхідне. 

Також ми повідомляли про те, які незвичайні сумки стали трендом цього сезону

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