Стильні сумки на весну-літо 2025 — в моду повернулись тренди з 90-х

Дівчина зі стильною сумкою. Фото: freepik

Цього сезону гучно про себе заявили мінімалістичні сумки з 90-х років. Яскраві кольори, незвичайні лінії та структуровані форми вдало доповнять ваші образи та нададуть їм сучасного вигляду.

Про це пише Vogue.

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Досить часто мінімалізм — це ключ до стильних та чарівних образів. Попри свою простоту він доповнить ваш лук та додасть тієї самої "родзинки". Чорні або білі сумки будуть одними з найпопулярнішими цього сезону. Від них віє класичним, але сучасним стилем.

Стильна чорна сумка. Фото: Vogue

Біла сумка в класичному стилі. Фото: Vogue

Окрім класичних кольорів, цією весною та літом справжнім хітом стане червона сумка, яка вдало поєднується з повсякденними та святковими образами.

Мінімалістична червона сумка на весну-літо 2025. Фото: Vogue

Не можливо не помітити і шоколадну шкіряну модель. У неї широкий ремінь на одне плече та добре структуровані форми. Ідеальний вигляд вона має зі стильним тренчем та лоферами.

Шоколадна сумка на весну-літо. Фото: Vogue

Усі вищезгадані моделі ідеально вписуються у тренди цього сезону. Якщо у вас збереглися сумки з 90-х років у хорошому стані, варто їх стилізувати та доповнювати образами такими унікальними речами.

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