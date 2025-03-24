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Ця сумка змінить ваш стиль — модний аксесуар 2025 року

24 березня 2025 09:32
Ірина Савчук - Редактор
Ірина Савчук
Редактор
Наймодніша сумка весни-2025 — цей аксесуар у всіх на вустах
Дівчина зі стильною сумкою. Фото: Freepik
Ірина Савчук - Редактор
Ірина Савчук
Редактор

Цього сезону компактні сумки відійшли на другий план. У 2025 році мастхевом стали великі зручні сумки, а замша захопила гардероби. Головне, аби вміщалось все необхідне та водночас аксесуар мав елегантний та витончений вигляд.

Про це розповіли у Vogue

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У 2025 році в моду повертається сумка-боулінг — один з атрибутів 2000-х років. Це великий, місткий та стильний аксесуар, який став популярним після чоловічого показу Prada в Мілані. Ці сумки особливі тим, що мають контрастні кольорові вставки та фірмовий стиль з вінтажним ефектом.

Наймодніша сумка весни 2025
Трендова сумка-боулінг. Фото: Prada Menswear осінь-зима 2025/2026

Є різні версії цієї сумки. До прикладу, бренд The Row представив її з короткими ручками, яка доступна лише у двох розмірах, але у різних матеріалах. Замість бічних пряжок і застібок, сумки мають повноцінну блискавку та замок і залишаються одними із найпопулярніших у світі. 

сумка-боулінг, яка стала трендом у 2025 році
Трендова сумка-боулінг. Фото: Prada Menswear осінь-зима 2025/2026

Такі сумки пропонують чимале різноманіття, адже їх можна знайти у різних варіантах, зокрема, зі шкіри, замші або нейлону. Залишається вибрати лише ту, яка ідеально підійде вам та по-особливому доповнить гардероб. 

Раніше ми писали, яка сумка змінить ваш стиль та стане головним хітом цієї весни. 

Також ми повідомляли, на які сумки варто звернути увагу цього сезону.

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