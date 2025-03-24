Самая модная сумка весны-2025 — этот аксессуар у всех на устах

Девушка со стильной сумкой. Фото: Freepik

В этом сезоне компактные сумки отошли на второй план. В 2025 году мастхэвом стали большие удобные сумки, а замша захватила гардеробы. Главное, чтобы вмещалось все необходимое и одновременно аксессуар имел элегантный и изящный вид.

Об этом рассказали в Vogue.

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В 2025 году в моду возвращается сумка-боулинг — один из атрибутов 2000-х годов. Это большой, вместительный и стильный аксессуар, который стал популярным после мужского показа Prada в Милане. Эти сумки особенны тем, что имеют контрастные цветные вставки и фирменный стиль с винтажным эффектом.

Трендовая сумка-боулинг. Фото: Prada Menswear осень-зима 2025/2026

Есть разные версии этой сумки. Например, бренд The Row представил ее с короткими ручками, которая доступна только в двух размерах, но в разных материалах. Вместо боковых пряжек и застежек, сумки имеют полноценную молнию и замок и остаются одними из самых популярных в мире.

Трендовая сумка-боулинг. Фото: Prada Menswear осень-зима 2025/2026

Такие сумки предлагают большое разнообразие, ведь их можно найти в разных вариантах, в частности, из кожи, замши или нейлона. Остается выбрать только ту, которая идеально подойдет вам и по-особенному дополнит гардероб.

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