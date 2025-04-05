Стильные сумки на весну-лето 2025 — в моду вернулись тренды из 90-х

Тренд, который вернулся из 90-х — какие сумки снова в моде
В этом сезоне громко о себе заявили минималистичные сумки из 90-х годов. Яркие цвета, необычные линии и структурированные формы удачно дополнят ваши образы и придадут им современный вид.
Об этом пишет Vogue.
Самые популярные сумки на весну-лето 2025 из 90-х
Довольно часто минимализм — это ключ к стильным и очаровательным образам. Несмотря на свою простоту он дополнит ваш лук и добавит той самой "изюминки". Черные или белые сумки будут одними из самых популярных в этом сезоне. От них веет классическим, но современным стилем.
Кроме классических цветов, этой весной и летом настоящим хитом станет красная сумка, которая удачно сочетается с повседневными и праздничными образами.
Не возможно не заметить и шоколадную кожаную модель. У нее широкий ремень на одно плечо и хорошо структурированные формы. Идеальный вид она имеет со стильным тренчем и лоферами.
Все вышеупомянутые модели идеально вписываются в тренды этого сезона. Если у вас сохранились сумки из 90-х годов в хорошем состоянии, стоит их стилизовать и дополнять образы такими уникальными вещами.
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