Стильные сумки на весну-лето 2025 — в моду вернулись тренды из 90-х

Девушка со стильной сумкой. Фото: freepik

В этом сезоне громко о себе заявили минималистичные сумки из 90-х годов. Яркие цвета, необычные линии и структурированные формы удачно дополнят ваши образы и придадут им современный вид.

Об этом пишет Vogue.

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Довольно часто минимализм — это ключ к стильным и очаровательным образам. Несмотря на свою простоту он дополнит ваш лук и добавит той самой "изюминки". Черные или белые сумки будут одними из самых популярных в этом сезоне. От них веет классическим, но современным стилем.

Стильная черная сумка. Фото: Vogue

Белая сумка в классическом стиле. Фото: Vogue

Кроме классических цветов, этой весной и летом настоящим хитом станет красная сумка, которая удачно сочетается с повседневными и праздничными образами.

Минималистичная красная сумка на весну-лето 2025. Фото: Vogue

Не возможно не заметить и шоколадную кожаную модель. У нее широкий ремень на одно плечо и хорошо структурированные формы. Идеальный вид она имеет со стильным тренчем и лоферами.

Шоколадная сумка на весну-лето. Фото: Vogue

Все вышеупомянутые модели идеально вписываются в тренды этого сезона. Если у вас сохранились сумки из 90-х годов в хорошем состоянии, стоит их стилизовать и дополнять образы такими уникальными вещами.

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