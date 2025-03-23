У моді великі сумки, які вміщають все — тренд, що підкорює 2025

Гарна дівчина зі стильною сумкою. Фото: Freepik

Схоже, мінісумочки, у які ледь вміщався телефон, залишаються в минулому. У 2025 році справжнім must-have стали великі сумки — стильні, зручні й неймовірно практичні. Це той аксесуар, який виручає щодня: у місті, на роботі, у поїздках чи просто на прогулянках. Головне, що вміщає все необхідне і водночас має елегантний вигляд.

Новини.LIVE готовий назвати бренди сумок, які будуть дуже популярні цього сезону.

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Бренди запропонували своє бачення сучасної місткої сумки. У фаворитах зараз — Margaux від The Row. Модель відрізняється якісними матеріалами, лаконічним дизайном і справжньою універсальністю. Саме така річ чудово впишеться в гардероб і буде доречною в різних ситуаціях.

Margaux від The Row. Фото з Instagram

Ще одна помітна модель сезону — Buckle від Prada. Вона поєднує класику й сучасність, продовжуючи стиль знакових сумок бренду. Має стриманий, елегантний та практичний вигляд — саме те, що потрібно на щодень або для офіційних виходів.

Сумка від Prada. Фото з Instagram

Також актуальні сумки від Bottega Veneta — Andiamo і Ciao Ciao, які відразу впадають в око завдяки своїй формі та продуманій структурі. Серед інших трендових моделей — Le City від Balenciaga, Aventure від Miu Miu та добре знайома Birkin від Hermès, яка з роками тільки зміцнює свої позиції як позачасова класика.

Модна сумка від Bottega Veneta. Фото з Instagram

Після пандемії ставлення до аксесуарів змінилося: якщо раніше більшість орієнтувалися на компактні моделі, то зараз все більше цінують функціональність. Велика сумка — це зручність без втрати стилю. В неї легко вмістити документи, косметичку, пляшку води, книжку або навіть планшет. І при цьому вона має стильний вигляд та ідеально доповнює будь-який образ.

Місткі сумки вже давно перестали бути просто практичним елементом. Сьогодні це стильна деталь образу й розумна інвестиція — така річ залишиться актуальною навіть тоді, коли мода зміниться знову.

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