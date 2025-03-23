В моде большие сумки, которые вмещают все — тренд, покоряющий 2025 год

Красивая девушка со стильной сумкой. Фото: Freepik

Похоже, мини-сумочки, в которые едва помещался телефон, остаются в прошлом. В 2025 году настоящим must-have стали большие сумки — стильные, удобные и невероятно практичные. Это тот аксессуар, который выручает каждый день: в городе, на работе, в поездках или просто на прогулках. Главное, что вмещает все необходимое и при этом выглядит элегантно.

Новини.LIVE готов назвать бренды сумок, которые будут очень популярны в этом сезоне.

Читайте также:

Какие модели вместительных сумок достойны внимания в 2025 году

Бренды предложили свое видение современной вместительной сумки. В фаворитах сейчас — Margaux от The Row. Модель отличается качественными материалами, лаконичным дизайном и настоящей универсальностью. Именно такая вещь отлично впишется в гардероб и будет уместной в разных ситуациях.

Margaux от The Row. Фото из Instagram

Еще одна заметная модель сезона — Buckle от Prada, которая сочетает классику и современность, продолжая стиль знаковых сумок бренда. Выглядит сдержанно, элегантно и практично — именно то, что нужно на каждый день или для официальных выходов.

Сумка от Prada. Фото из Instagram

Также актуальны сумки от Bottega Veneta — Andiamo и Ciao Ciao, которые сразу бросаются в глаза благодаря своей форме и продуманной структуре. Среди других трендовых моделей — Le City от Balenciaga, Aventure от Miu Miu и хорошо знакомая Birkin от Hermès, которая с годами только укрепляет свои позиции как вневременная классика.

Модная сумка от Bottega Veneta. Фото из Instagram

После пандемии отношение к аксессуарам изменилось: если раньше большинство ориентировались на компактные модели, то сейчас все больше ценят функциональность. Большая сумка — это удобство без потери стиля. В нее легко вместить документы, косметичку, бутылку воды, книжку или даже планшет. И при этом она имеет стильный вид и идеально дополняет любой образ.

Вместительные сумки уже давно перестали быть просто практичным элементом. Сегодня это стильная деталь образа и разумная инвестиция — такая вещь останется актуальной даже тогда, когда мода изменится снова.

Ранее мы писали о том, какая культовая сумка из 2000-х покоряет моду в этом сезоне.

Также мы сообщали, на сумку какого цвета стоит обратить внимание в 2025.