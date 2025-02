Новий фаворит серед сумок 2025 — колір, що витіснить чорний

Сумки в магазині. Фото: Freepik

Чорна сумка — це класика, яка завжди доречна. Вона стримана, елегантна, підходить до всього. Але у 2025 році мода зробила несподіваний поворот. Тепер головна роль належить темно-синьому — глибокому, вишуканому, універсальному кольору, який поступово витісняє чорний із гардеробів модниць.

Про це повідомляє Who What Where.

Чому саме темно-синій колір

Більш виразний за чорний — він має так само стриманий вигляд, але при цьому додає образу більше глибини та витонченості.

Підходить до будь-якого стилю — від класичного костюма до розслаблених джинсів і об’ємного светра. Ідеально поєднується як з базовими кольорами (білий, бежевий, сірий, чорний), так і з більш яскравими відтінками — червоним, смарагдовим, помаранчевим.

Має дорожчий вигляд — темно-синій асоціюється з аристократичністю, елегантністю та стриманою розкішшю. Особливо ефектний вигляд він має на шкірі, замші або лакових фактурах.

Не такий маркий, як світлі відтінки — на відміну від білого чи бежевого, темно-синя сумка практична для щоденного використання, адже не так швидко забруднюється.

Дівчина тримає в руках синю сумку. Фото: Pixabay

Світові бренди вже зробили ставку на цей відтінок

Модні гіганти, такі як Bottega Veneta, Khaite, Toteme, The Row, представили свої культові моделі саме у темно-синьому. Серед фаворитів сезону:

Lauren і Sardine від Bottega Veneta — розкішні сумки, які стали символом статусу та стилю;

від — розкішні сумки, які стали символом статусу та стилю; Edith і Half Moon — моделі, які швидко полюбилися модницям по всьому світу;

— моделі, які швидко полюбилися модницям по всьому світу; Toteme T-Lock і The Row Margaux — стильні аксесуари, що підкорюють своєю мінімалістичною елегантністю.

Синя сумка. Фото з Instagram

Темно-синя сумка — це не просто тренд, а довгострокова інвестиція

Маючи таку сумку в гардеробі, можна легко створювати як повсякденні, так і вечірні образи. Вона пасує до суворого ділового стилю, романтичних суконь, кежуал-вбрання та навіть спортивного шику.

Якщо шукаєте аксесуар, який буде мати розкішний вигляд, доповнювати будь-який образ і не втратить актуальності через сезон — темно-синя сумка ідеальний вибір у 2025 році.

