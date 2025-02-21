Новий фаворит серед сумок 2025 — колір, що витіснить чорний

Чорний здає позиції — який колір сумок буде всюди у 2025
Чорна сумка — це класика, яка завжди доречна. Вона стримана, елегантна, підходить до всього. Але у 2025 році мода зробила несподіваний поворот. Тепер головна роль належить темно-синьому — глибокому, вишуканому, універсальному кольору, який поступово витісняє чорний із гардеробів модниць.
Про це повідомляє Who What Where.
Чому саме темно-синій колір
Більш виразний за чорний — він має так само стриманий вигляд, але при цьому додає образу більше глибини та витонченості.
Підходить до будь-якого стилю — від класичного костюма до розслаблених джинсів і об’ємного светра. Ідеально поєднується як з базовими кольорами (білий, бежевий, сірий, чорний), так і з більш яскравими відтінками — червоним, смарагдовим, помаранчевим.
Має дорожчий вигляд — темно-синій асоціюється з аристократичністю, елегантністю та стриманою розкішшю. Особливо ефектний вигляд він має на шкірі, замші або лакових фактурах.
Не такий маркий, як світлі відтінки — на відміну від білого чи бежевого, темно-синя сумка практична для щоденного використання, адже не так швидко забруднюється.
Світові бренди вже зробили ставку на цей відтінок
Модні гіганти, такі як Bottega Veneta, Khaite, Toteme, The Row, представили свої культові моделі саме у темно-синьому. Серед фаворитів сезону:
- Lauren і Sardine від Bottega Veneta — розкішні сумки, які стали символом статусу та стилю;
- Edith і Half Moon — моделі, які швидко полюбилися модницям по всьому світу;
- Toteme T-Lock і The Row Margaux — стильні аксесуари, що підкорюють своєю мінімалістичною елегантністю.
Темно-синя сумка — це не просто тренд, а довгострокова інвестиція
Маючи таку сумку в гардеробі, можна легко створювати як повсякденні, так і вечірні образи. Вона пасує до суворого ділового стилю, романтичних суконь, кежуал-вбрання та навіть спортивного шику.
Якщо шукаєте аксесуар, який буде мати розкішний вигляд, доповнювати будь-який образ і не втратить актуальності через сезон — темно-синя сумка ідеальний вибір у 2025 році.
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