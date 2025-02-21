Новый фаворит среди сумок 2025 года — цвет, который вытеснит черный

Черный сдает позиции — какой цвет сумок будет повсюду в 2025 году
Черная сумка — это классика, которая всегда уместна. Она сдержанная, элегантная, подходит ко всему. Но в 2025 году мода сделала неожиданный поворот. Теперь главная роль принадлежит темно-синему — глубокому, изысканному, универсальному цвету, который постепенно вытесняет черный из гардеробов модниц.
Об этом сообщает Who What Where.
Почему именно темно-синий цвет
Более выразительный, чем черный — он выглядит так же сдержанно, но при этом добавляет образу больше глубины и утонченности.
Подходит к любому стилю — от классического костюма до расслабленных джинсов и объемного свитера. Идеально сочетается как с базовыми цветами (белый, бежевый, серый, черный), так и с более яркими оттенками — красным, изумрудным, оранжевым.
Выглядит дороже — темно-синий ассоциируется с аристократичностью, элегантностью и сдержанной роскошью. Особенно эффектно он смотрится на коже, замше или лаковых фактурах.
Не такой маркий, как светлые оттенки — в отличие от белого или бежевого, темно-синяя сумка практична для ежедневного использования, ведь не так быстро загрязняется.
Мировые бренды уже сделали ставку на этот оттенок
Модные гиганты, такие как Bottega Veneta, Khaite, Toteme, The Row, представили свои культовые модели именно в темно-синем. Среди фаворитов сезона:
- Lauren и Sardine от Bottega Veneta — роскошные сумки, которые стали символом статуса и стиля;
- Edith и Half Moon — модели, которые быстро полюбились модницам по всему миру;
- Toteme T-Lock и The Row Margaux — стильные аксессуары, что покоряют своей минималистичной элегантностью.
Темно-синяя сумка — это не просто тренд, а долгосрочная инвестиция
Имея такую сумку в гардеробе, можно легко создавать как повседневные, так и вечерние образы. Она подходит к строгому деловому стилю, романтическим платьям, кэжуал-нарядам и даже спортивному шику.
Если ищете аксессуар, который будет выглядеть роскошно, дополнять любой образ и не потеряет актуальности через сезон — темно-синяя сумка идеальный выбор в 2025 году.
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