Новый фаворит среди сумок 2025 года — цвет, который вытеснит черный

Сумки в магазине. Фото: Freepik

Черная сумка — это классика, которая всегда уместна. Она сдержанная, элегантная, подходит ко всему. Но в 2025 году мода сделала неожиданный поворот. Теперь главная роль принадлежит темно-синему — глубокому, изысканному, универсальному цвету, который постепенно вытесняет черный из гардеробов модниц.

Об этом сообщает Who What Where.

Читайте также:

Почему именно темно-синий цвет

Более выразительный, чем черный — он выглядит так же сдержанно, но при этом добавляет образу больше глубины и утонченности.

Подходит к любому стилю — от классического костюма до расслабленных джинсов и объемного свитера. Идеально сочетается как с базовыми цветами (белый, бежевый, серый, черный), так и с более яркими оттенками — красным, изумрудным, оранжевым.

Выглядит дороже — темно-синий ассоциируется с аристократичностью, элегантностью и сдержанной роскошью. Особенно эффектно он смотрится на коже, замше или лаковых фактурах.

Не такой маркий, как светлые оттенки — в отличие от белого или бежевого, темно-синяя сумка практична для ежедневного использования, ведь не так быстро загрязняется.

Девушка держит в руках синюю сумку. Фото: Pixabay

Мировые бренды уже сделали ставку на этот оттенок

Модные гиганты, такие как Bottega Veneta, Khaite, Toteme, The Row, представили свои культовые модели именно в темно-синем. Среди фаворитов сезона:

Lauren и Sardine от Bottega Veneta — роскошные сумки, которые стали символом статуса и стиля;

от — роскошные сумки, которые стали символом статуса и стиля; Edith и Half Moon — модели, которые быстро полюбились модницам по всему миру;

— модели, которые быстро полюбились модницам по всему миру; Toteme T-Lock и The Row Margaux — стильные аксессуары, что покоряют своей минималистичной элегантностью.

Синяя сумка. Фото из Instagram

Темно-синяя сумка — это не просто тренд, а долгосрочная инвестиция

Имея такую сумку в гардеробе, можно легко создавать как повседневные, так и вечерние образы. Она подходит к строгому деловому стилю, романтическим платьям, кэжуал-нарядам и даже спортивному шику.

Если ищете аксессуар, который будет выглядеть роскошно, дополнять любой образ и не потеряет актуальности через сезон — темно-синяя сумка идеальный выбор в 2025 году.

Ранее мы писали о том, почему стоит приобрести леопардовую сумку в этом сезоне.

Также мы сообщали, какие образы можно дополнить коричневой сумкой.