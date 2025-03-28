Усі говорять про нову культову сумку — стильна новинка

Дівчина із сумкою. Фото: Freepik

Аксесуари, що з першого погляду здаються "просто сумкою", згодом часом стають справжнім символом стилю. Саме так трапилось з Andiamo — знаковою моделлю Bottega Veneta, яка з'явилась за креативного керівництва Маттьє Блазі. Хоча зараз дизайнер працює над новими проєктами в Chanel, саме завдяки йому світ побачив цю сумку, яка вже встигла стати іконою.

Про це пише Vogue.

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Вперше Andiamo з’явилась на подіумі під час другого шоу Блазі для Bottega Veneta. Тоді увагу привернули речі, виконані у складній техніці ілюзії trompe-l’œil, та вихід легендарної Кейт Мосс. Але серед усіх образів однією з найяскравіших зірок стала саме ця сумка — з м’якою формою, зручним розміром і фірмовим плетінням intrecciato, яке неможливо сплутати ні з чим іншим.

Кейт Мосс. Фото: Vogue

Назва Andiamo в перекладі з італійської означає "ходімо" — ніби натяк, що ця сумка створена для руху. Вона зручна, містка, підходить і для повсякденного життя, і для подорожей, і навіть для виходу в місто. Металевий вузол на ремінці додає характеру, а ручна робота в італійських майстернях гарантує якість і довговічність. Модель доступна у кількох розмірах і варіантах — з гладкої телячої шкіри або ж комбінована з полотном.

Цікаво, що Andiamo позиціонують як унісекс-сумку — її носять і жінки, і чоловіки. Серед прихильників моделі — Джейкоб Елорді та A$AP Rocky, які не просто з'являлися з нею в руках, а й стали обличчями кампаній бренду.

Bottega Veneta весна-літо 2023. Фото: Vogue

Попри те, що минуло кілька сезонів, Andiamo не втрачає популярності. Навпаки — вона стає все більш популярною серед тих, хто цінує мінімалізм, функціональність і бездоганну якість. Цю сумку вибирають не лише через тренд, а тому, що вона справді зручна, стильна і доречна у будь-якому гардеробі.

Сьогодні Andiamo — не просто ще один аксесуар. Це річ, яка вже встигла стати новою класикою.

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