Усі говорять про нову культову сумку — стильна новинка

Найбажаніша сумка цього сезону — модна заміна Birkin
Аксесуари, що з першого погляду здаються "просто сумкою", згодом часом стають справжнім символом стилю. Саме так трапилось з Andiamo — знаковою моделлю Bottega Veneta, яка з'явилась за креативного керівництва Маттьє Блазі. Хоча зараз дизайнер працює над новими проєктами в Chanel, саме завдяки йому світ побачив цю сумку, яка вже встигла стати іконою.
Про це пише Vogue.
Яка сумка стане новою класикою
Вперше Andiamo з’явилась на подіумі під час другого шоу Блазі для Bottega Veneta. Тоді увагу привернули речі, виконані у складній техніці ілюзії trompe-l’œil, та вихід легендарної Кейт Мосс. Але серед усіх образів однією з найяскравіших зірок стала саме ця сумка — з м’якою формою, зручним розміром і фірмовим плетінням intrecciato, яке неможливо сплутати ні з чим іншим.
Назва Andiamo в перекладі з італійської означає "ходімо" — ніби натяк, що ця сумка створена для руху. Вона зручна, містка, підходить і для повсякденного життя, і для подорожей, і навіть для виходу в місто. Металевий вузол на ремінці додає характеру, а ручна робота в італійських майстернях гарантує якість і довговічність. Модель доступна у кількох розмірах і варіантах — з гладкої телячої шкіри або ж комбінована з полотном.
Цікаво, що Andiamo позиціонують як унісекс-сумку — її носять і жінки, і чоловіки. Серед прихильників моделі — Джейкоб Елорді та A$AP Rocky, які не просто з'являлися з нею в руках, а й стали обличчями кампаній бренду.
Попри те, що минуло кілька сезонів, Andiamo не втрачає популярності. Навпаки — вона стає все більш популярною серед тих, хто цінує мінімалізм, функціональність і бездоганну якість. Цю сумку вибирають не лише через тренд, а тому, що вона справді зручна, стильна і доречна у будь-якому гардеробі.
Сьогодні Andiamo — не просто ще один аксесуар. Це річ, яка вже встигла стати новою класикою.
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