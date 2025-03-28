Все говорят о новой культовой сумке — стильная новинка

Самая желанная сумка этого сезона — модная замена Birkin
Аксессуары, которые с первого взгляда кажутся "просто сумкой", со временем могут стать настоящим символом стиля. Именно так случилось с Andiamo — знаковой моделью Bottega Veneta, которая появилась под креативным руководством Маттье Блази. Хотя сейчас дизайнер работает над новыми проектами в Chanel, именно благодаря ему мир увидел эту сумку, которая уже успела стать иконой.
Об этом пишет Vogue.
Какая сумка станет новой классикой
Впервые Andiamo появилась на подиуме во время второго шоу Блази для Bottega Veneta. Тогда внимание привлекли вещи, выполненные в сложной технике иллюзии trompe-l'œil, и выход легендарной Кейт Мосс. Но среди всех образов одной из самых ярких звезд стала именно эта сумка — с мягкой формой, удобным размером и фирменным плетением intrecciato, которое невозможно спутать ни с чем другим.
Название Andiamo в переводе с итальянского означает "давайте ходить" — как бы намек, что эта сумка создана для движения. Она удобная, вместительная, подходит и для повседневной жизни, и для путешествий, и даже для выхода в город. Металлический узел на ремешке добавляет характера, а ручная работа в итальянских мастерских гарантирует качество и долговечность. Модель доступна в нескольких размерах и вариантах — из гладкой телячьей кожи или же комбинированная с полотном.
Интересно, что Andiamo позиционируется как унисекс-сумка — ее носят и женщины, и мужчины. Среди поклонников модели — Джейкоб Элорди и A$AP Rocky, которые не просто появлялись с ней в руках, но и стали лицами кампаний бренда.
Несмотря на то, что прошло несколько сезонов, Andiamo не теряет популярности. Наоборот — она становится все более популярной среди тех, кто ценит минимализм, функциональность и безупречное качество. Эту сумку выбирают не только из-за тренда, а, потому что она действительно удобная, стильная и уместна в любом гардеробе.
Сегодня Andiamo — не просто еще один аксессуар. Это вещь, которая уже успела стать новой классикой.
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