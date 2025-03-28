Все говорят о новой культовой сумке — стильная новинка

Девушка с сумкой. Фото: Freepik

Аксессуары, которые с первого взгляда кажутся "просто сумкой", со временем могут стать настоящим символом стиля. Именно так случилось с Andiamo — знаковой моделью Bottega Veneta, которая появилась под креативным руководством Маттье Блази. Хотя сейчас дизайнер работает над новыми проектами в Chanel, именно благодаря ему мир увидел эту сумку, которая уже успела стать иконой.

Об этом пишет Vogue.

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Впервые Andiamo появилась на подиуме во время второго шоу Блази для Bottega Veneta. Тогда внимание привлекли вещи, выполненные в сложной технике иллюзии trompe-l'œil, и выход легендарной Кейт Мосс. Но среди всех образов одной из самых ярких звезд стала именно эта сумка — с мягкой формой, удобным размером и фирменным плетением intrecciato, которое невозможно спутать ни с чем другим.

Кейт Мосс. Фото: Vogue

Название Andiamo в переводе с итальянского означает "давайте ходить" — как бы намек, что эта сумка создана для движения. Она удобная, вместительная, подходит и для повседневной жизни, и для путешествий, и даже для выхода в город. Металлический узел на ремешке добавляет характера, а ручная работа в итальянских мастерских гарантирует качество и долговечность. Модель доступна в нескольких размерах и вариантах — из гладкой телячьей кожи или же комбинированная с полотном.

Интересно, что Andiamo позиционируется как унисекс-сумка — ее носят и женщины, и мужчины. Среди поклонников модели — Джейкоб Элорди и A$AP Rocky, которые не просто появлялись с ней в руках, но и стали лицами кампаний бренда.

Bottega Veneta весна-лето 2023. Фото: Vogue

Несмотря на то, что прошло несколько сезонов, Andiamo не теряет популярности. Наоборот — она становится все более популярной среди тех, кто ценит минимализм, функциональность и безупречное качество. Эту сумку выбирают не только из-за тренда, а, потому что она действительно удобная, стильная и уместна в любом гардеробе.

Сегодня Andiamo — не просто еще один аксессуар. Это вещь, которая уже успела стать новой классикой.

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