Знаменитая сумка из 90-х снова в моде — ее все узнают

Девушка со стильной сумкой. Фото: Freepik

В моде, как и в кино — старые хиты всегда возвращаются. И вот снова в центре внимания легендарная сумка из 90-х, которую тогда носили все самые известные девушки Голливуда. Сумка Kate Spade Sam снова с нами, но уже в новом формате и с новыми фанатками. Когда-то ее не выпускали из рук Гвинет Пэлтроу, Кэмерон Диас и сестры Олсен, а теперь с ней появляются Белла Хадид, Хейли Бибер и Дуа Липа.

Об этом пишет Who What Wear.

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Чем особенна эта культовая сумка

Простая прямоугольная форма, нейлон, лаконичный логотип — ничего лишнего, только стиль. Впервые она вышла в свет в 1993-м и мгновенно стала "той самой" первой дизайнерской покупкой для многих модниц. Она была одновременно доступной, но обладала той самой энергией "дорогой жизни". Именно с нее, кстати, и началась большая история успеха бренда Kate Spade.

Сумка от Kate Spade. Фото: glamour.com

И вот теперь новая версия. Миниатюрная, стильная, в черном, белом, ярко-желтом и нежно-голубом цветах. То, что нужно на весну. Удобная ручка, ничего лишнего — идеальна на каждый день. Ее можно носить с джинсами, с платьем, с чем угодно, потому что она не привязана к какому-то одному стилю.

Почему эта сумка снова на волне популярности

Потому что сейчас в моде ностальгия. Люди снова влюбляются в 90-е и 2000-е. И эта сумка, как маленькая машина времени. Она дарит ощущение того беззаботного периода, когда глянцевые журналы еще пахли печатью, а в моде был максимализм в минимализме.

Практичная сумка. Фото: evzuttya.com

Коротко говоря: Sam Bag — это не просто сумка. Это воспоминание, эмоция, стиль и современная классика в одном.

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