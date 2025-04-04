Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Louis Vuitton випустив сумку з шоколаду — вартість вразить arrow

Louis Vuitton випустив сумку з шоколаду — вартість вразить

4 квітня 2025 08:40
Ірина Савчук - Редактор
Ірина Савчук
Редактор
Дивовижна шоколадна сумка від Louis Vuitton — ціна та фото
Дівчина з сумкою. Фото: freepik
Ірина Савчук - Редактор
Ірина Савчук
Редактор

Відомі бренди не перестають дивувати новинками і модними трендами. Так, французький дім моди Louis Vuitton до Великодня випустив незвичайну сумку, яка повністю виготовлена з шоколаду, а її ціна приємно вражає. 

Новини.LIVE розповість про це детальніше. 

Читайте також:

Шоколадна сумка Louis Vuitton

Культову сумку Chocolate Egg Bag, яка вже у всіх на вустах, створив Ніколя Геск'єр для показу весна-літо 2019. Вона must-have для тих, хто обожнює моду та смачні десерти. За цю солодку модель відповідає Максим Фредерік, шеф-кондитер Louis Vuitton. Йому вдалося перетворити всесвітньо відому модель сумки на справжню гастрономічну мрію. 

Шоколадна сумка Louis Vuitton
Сумка Louis Vuitton Chocolate Egg Bag. Фото: louisvuitton
Louis Vuitton випустив сумку з шоколаду
Шоколадна та оригінальна сумки Louis Vuitton. Фото: louisvuitton

Це ідеальна копія легендарної Egg Bag, але замість шкіри — 70% темного шоколаду. Ручки та декоративні елементи — з 40% молочного шоколаду, а всередині щедрий шар обсмажених лісових горіхів. Таку сумку не захочеться носити, адже буде важко встояти та не з'їсти її. 

Дивовижна шоколадна сумка від Louis Vuitton
Начинка шоколадної сумки Louis Vuitton. Фото: louisvuitton
Їстівна сумка від Louis Vuitton до Великодня
Їстівна сумка Louis Vuitton з шоколаду. Фото: louisvuitton  

Вартість такої ексклюзивної моделі 225 євро (10 125 гривень), а важить вона 970 грамів. Тому, якщо ви коли-небудь хотіли буквально з'їсти якусь модну річ, здається, ідеальнішої ситуації не буде. 

Раніше ми писали, що в січні Louis Vuitton здивував сумкою у вигляді бінокля

А вже в лютому з'явився ще один незвичний, але розкішний аксесуар — клатч-омар від Louis Vuitton

Louis Vuitton мода тренди сумки стиль шоколад відомі бренди
Реклама
Реклама
Реклама