Дивовижна шоколадна сумка від Louis Vuitton — ціна та фото

Дівчина з сумкою. Фото: freepik

Відомі бренди не перестають дивувати новинками і модними трендами. Так, французький дім моди Louis Vuitton до Великодня випустив незвичайну сумку, яка повністю виготовлена з шоколаду, а її ціна приємно вражає.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Шоколадна сумка Louis Vuitton

Культову сумку Chocolate Egg Bag, яка вже у всіх на вустах, створив Ніколя Геск'єр для показу весна-літо 2019. Вона must-have для тих, хто обожнює моду та смачні десерти. За цю солодку модель відповідає Максим Фредерік, шеф-кондитер Louis Vuitton. Йому вдалося перетворити всесвітньо відому модель сумки на справжню гастрономічну мрію.

Сумка Louis Vuitton Chocolate Egg Bag. Фото: louisvuitton

Шоколадна та оригінальна сумки Louis Vuitton. Фото: louisvuitton

Це ідеальна копія легендарної Egg Bag, але замість шкіри — 70% темного шоколаду. Ручки та декоративні елементи — з 40% молочного шоколаду, а всередині щедрий шар обсмажених лісових горіхів. Таку сумку не захочеться носити, адже буде важко встояти та не з'їсти її.

Начинка шоколадної сумки Louis Vuitton. Фото: louisvuitton

Їстівна сумка Louis Vuitton з шоколаду. Фото: louisvuitton

Вартість такої ексклюзивної моделі 225 євро (10 125 гривень), а важить вона 970 грамів. Тому, якщо ви коли-небудь хотіли буквально з'їсти якусь модну річ, здається, ідеальнішої ситуації не буде.

Раніше ми писали, що в січні Louis Vuitton здивував сумкою у вигляді бінокля.

А вже в лютому з'явився ще один незвичний, але розкішний аксесуар — клатч-омар від Louis Vuitton.