Найактуальніша сумка сезону — уся увага на slouchy

Дівчина з сумкою. Фото: Freepik

Сумка slouchy — це саме та річ, яка цієї весни стане улюбленицею всіх, хто любить комфорт, але водночас хоче виглядати стильно. Назва говорить сама за себе: "slouchy" означає м’яка, трохи недбала, ніби ненавмисно стильна. Це аксесуар свідчить про хороший смак.

Новини.LIVE розповість про нього детальніше.

Читайте також:

Трендова модель сумки цього сезону

Весна-літо 2025 без сумнівів пройде під знаком великих сумок. Якщо ще недавно всі ганялися за мікроформатами, то тепер все навпаки. Чим більше — тим краще. Такі гігантські сумки вже стали must-have на вулицях модних столиць, з’являючись і в руках трендсеттерів, і у streetstyle-хроніках.

Сумка slouchy. Фото з Instagram

Серед найбажаніших моделей Falabella від Stella McCartney або нова зірка Aventure від Miu Miu.

Ідея проста: хочете мати невимушений вигляд, то сміливо беріть slouchy-сумку. Ще краще носіть її під рукою, як клатч. Саме так рекомендують робити стилісти у 2025-му, адже це додає образу тієї особливої "розслабленої впевненості", яку неможливо не помітити.

А якщо хочеться ще більше трендових деталей, то варто звернути увагу на м’які хобо-сумки, які знову на піку популярності. Вони мають більш вільну форму й ідеально доповнюють весняні образи.

Хобо-сумки. Фото з Instagram

Щодо кольорів — тут без конкуренції брунатний. Але якщо хочеться вибору, то сміливо дивіться у бік глибокого бордо, яскравого жовтого, насиченого зеленого, а також ніжного сірого або Mocha Mousse. Бонус: ланцюжки, підвіски, текстури — чим більше деталей, тим краще.

Раніше ми писали про те, яка сумка може стати вдалою заміною Birkin.

Також ми повідомляли про культову бохо-сумку з 2000-х, що варто мати цього року.