Самая актуальная сумка сезона — все внимание на slouchy

Девушка с сумкой. Фото: Freepik

Сумка slouchy — это именно та вещь, которая этой весной станет любимицей всех, кто любит комфорт, но при этом хочет выглядеть стильно. Название говорит само за себя: "slouchy" означает мягкая, немного небрежная, будто нечаянно стильная. Это аксессуар свидетельствует о хорошем вкусе.

Новини.LIVE расскажет о нем подробнее.

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Трендовая модель сумки этого сезона

Весна-лето 2025 без сомнений пройдет под знаком больших сумок. Если еще недавно все гонялись за микроформатами, то теперь все наоборот. Чем больше — тем лучше. Такие гигантские сумки уже стали must-have на улицах модных столиц, появляясь и в руках трендсеттеров, и в streetstyle-хрониках.

Сумка slouchy. Фото из Instagram

Среди самых желанных моделей Falabella от Stella McCartney или новая звезда Aventure от Miu Miu.

Идея проста: хотите выглядеть непринужденно, то смело берите slouchy-сумку. Еще лучше носите ее под рукой, как клатч. Именно так рекомендуют делать стилисты в 2025-м, ведь это придает образу той особой "расслабленной уверенности", которую невозможно не заметить.

А если хочется еще больше трендовых деталей, то стоит обратить внимание на мягкие хобо-сумки, которые снова на пике популярности. Они имеют более свободную форму и идеально дополняют весенние образы.

Хобо-сумки. Фото из Instagram

Что касается цветов — здесь без конкуренции коричневый. Но если хочется выбора, то смело смотрите в сторону глубокого бордо, яркого желтого, насыщенного зеленого, а также нежного серого или Mocha Mousse. Бонус: цепочки, подвески, текстуры — чем больше деталей, тем лучше.

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