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Новинка від Louis Vuitton — аксесуар, на який ніхто не очікував

10 січня 2025 09:19
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Сумка-бінокль від Louis Vuitton за 8600 доларів — новий тренд
Сумки. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Французький бренд Louis Vuitton, який раніше шокував світ сумкою у формі літака, знову привернув увагу. Цього разу компанія представила ще один незвичайний аксесуар — сумку у формі бінокля, вартість якої складає 8600 доларів.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Чим особлива нова сумка від Louis Vuitton

Сумка виготовлена з телячої шкіри, оздоблена фірмовим принтом Monogram і має ініціали LV на "лінзах". Вона компактна, але здатна вмістити смартфон, кілька карток і дрібнички. Фурнітура в кольорі зістареного золота, текстильна підкладка та застібка-блискавка додають їй розкоші. Знімний ремінець дозволяє носити аксесуар як на плечі, так і через плече.

Louis Vuitton здивував новою формою своєї сумки
Сумка від Louis Vuitton. Фото: eu.louisvuitton.com
Подібні міні-сумки зараз в моді
Сумка у формі бінокля. Фото: eu.louisvuitton.com

Бренд зазначив, що сумки цієї моделі можуть виготовлятися у Франції, Іспанії, Італії або США. Незвичний дизайн уже викликав жваве обговорення в соцмережах.

Цей випадок лише підтверджує: сумки Louis Vuitton не залишають байдужими, хоч би де вони з’являлися.

Ця модель сумки пасуватиме як жінкам, так і чоловікам
Сумка у вигляді бінокля. Фото: eu.louisvuitton.com

Як доглядати за Louis Vuitton

  • Уникайте подряпин і тертя об тверді поверхні.
  • Бережіть від вологи, сонця та тепла (батареї, авто на сонці).
  • Не допускайте контакту з косметикою, парфумами, жиром чи фарбованими матеріалами.
  • Якщо намокло, обережно витріть м’якою білою тканиною, без мила чи розчинників.
  • Зберігайте у чохлі, що йде в комплекті, коли не використовуєте.

Отакі прості правила допоможуть аксесуару залишатися красивим надовго.

Раніше ми писали про те, які сумки будуть в тренді весною-літом 2025.

Також ми повідомляли, як створити трендові образи з коричневою сумкою цього року.

мода сумки аксесуари стиль 2025 рік

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