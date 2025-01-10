Сумка-бінокль від Louis Vuitton за 8600 доларів — новий тренд

Новинка від Louis Vuitton — аксесуар, на який ніхто не очікував
Французький бренд Louis Vuitton, який раніше шокував світ сумкою у формі літака, знову привернув увагу. Цього разу компанія представила ще один незвичайний аксесуар — сумку у формі бінокля, вартість якої складає 8600 доларів.
Новини.LIVE розповість про це детальніше.
Чим особлива нова сумка від Louis Vuitton
Сумка виготовлена з телячої шкіри, оздоблена фірмовим принтом Monogram і має ініціали LV на "лінзах". Вона компактна, але здатна вмістити смартфон, кілька карток і дрібнички. Фурнітура в кольорі зістареного золота, текстильна підкладка та застібка-блискавка додають їй розкоші. Знімний ремінець дозволяє носити аксесуар як на плечі, так і через плече.
Бренд зазначив, що сумки цієї моделі можуть виготовлятися у Франції, Іспанії, Італії або США. Незвичний дизайн уже викликав жваве обговорення в соцмережах.
Цей випадок лише підтверджує: сумки Louis Vuitton не залишають байдужими, хоч би де вони з’являлися.
Як доглядати за Louis Vuitton
- Уникайте подряпин і тертя об тверді поверхні.
- Бережіть від вологи, сонця та тепла (батареї, авто на сонці).
- Не допускайте контакту з косметикою, парфумами, жиром чи фарбованими матеріалами.
- Якщо намокло, обережно витріть м’якою білою тканиною, без мила чи розчинників.
- Зберігайте у чохлі, що йде в комплекті, коли не використовуєте.
Отакі прості правила допоможуть аксесуару залишатися красивим надовго.
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