Сумка-бинокль от Louis Vuitton за 8600 долларов - новый тренд

Сумки. Фото: Freepik

Французский бренд Louis Vuitton, который ранее шокировал мир сумкой в форме самолета, снова привлек внимание. На этот раз компания представила еще один необычный аксессуар — сумку в форме бинокля, стоимость которой составляет 8600 долларов.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Сумка изготовлена из телячьей кожи, украшена фирменным принтом Monogram и имеет инициалы LV на "линзах". Она компактная, но способна вместить смартфон, несколько карточек и безделушки. Фурнитура в цвете состаренного золота, текстильная подкладка и застежка-молния добавляют ей роскоши. Съемный ремешок позволяет носить аксессуар как на плече, так и через плечо.

Сумка от Louis Vuitton. Фото: eu.louisvuitton.com

Сумка в форме бинокля. Фото: eu.louisvuitton.com

Бренд отметил, что сумки этой модели могут изготавливаться во Франции, Испании, Италии или США. Необычный дизайн уже вызвал оживленное обсуждение в соцсетях.

Этот случай лишь подтверждает: сумки Louis Vuitton не оставляют равнодушными, где бы они ни появлялись.

Сумка в виде бинокля. Фото: eu.louisvuitton.com

Как ухаживать за Louis Vuitton

Избегайте царапин и трения о твердые поверхности.

Сохраняйте от влаги, солнца и тепла (батареи, авто на солнце).

Не допускайте контакта с косметикой, духами, жиром или крашеными материалами.

Если намокло, осторожно вытрите мягкой белой тканью, без мыла или растворителей.

Храните в чехле, идущем в комплекте, когда не используете.

Такие простые правила помогут аксессуару оставаться красивым надолго.

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