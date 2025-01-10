Сумка-бинокль от Louis Vuitton за 8600 долларов - новый тренд

Новинка от Louis Vuitton — аксессуар, которого никто не ожидал
Французский бренд Louis Vuitton, который ранее шокировал мир сумкой в форме самолета, снова привлек внимание. На этот раз компания представила еще один необычный аксессуар — сумку в форме бинокля, стоимость которой составляет 8600 долларов.
Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.
Чем особенна новая сумка от Louis Vuitton
Сумка изготовлена из телячьей кожи, украшена фирменным принтом Monogram и имеет инициалы LV на "линзах". Она компактная, но способна вместить смартфон, несколько карточек и безделушки. Фурнитура в цвете состаренного золота, текстильная подкладка и застежка-молния добавляют ей роскоши. Съемный ремешок позволяет носить аксессуар как на плече, так и через плечо.
Бренд отметил, что сумки этой модели могут изготавливаться во Франции, Испании, Италии или США. Необычный дизайн уже вызвал оживленное обсуждение в соцсетях.
Этот случай лишь подтверждает: сумки Louis Vuitton не оставляют равнодушными, где бы они ни появлялись.
Как ухаживать за Louis Vuitton
- Избегайте царапин и трения о твердые поверхности.
- Сохраняйте от влаги, солнца и тепла (батареи, авто на солнце).
- Не допускайте контакта с косметикой, духами, жиром или крашеными материалами.
- Если намокло, осторожно вытрите мягкой белой тканью, без мыла или растворителей.
- Храните в чехле, идущем в комплекте, когда не используете.
Такие простые правила помогут аксессуару оставаться красивым надолго.
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