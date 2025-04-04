Удивительная шоколадная сумка от Louis Vuitton — цена и фото

Девушка с сумкой. Фото: freepik

Известные бренды не перестают удивлять новинками и модными трендами. Так, французский дом моды Louis Vuitton к Пасхе выпустил необычную сумку, которая полностью изготовлена из шоколада, а ее цена приятно поражает.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Читайте также:

Шоколадная сумка Louis Vuitton

Культовую сумку Chocolate Egg Bag, которая уже у всех на устах, создал Николя Гескьер для показа весна-лето 2019. Она must-have для тех, кто обожает моду и вкусные десерты. За эту сладкую модель отвечает Максим Фредерик, шеф-кондитер Louis Vuitton. Ему удалось превратить всемирно известную модель сумки в настоящую гастрономическую мечту.

Сумка Louis Vuitton Chocolate Egg Bag. Фото: louisvuitton

Шоколадная и оригинальная сумки Louis Vuitton. Фото: louisvuitton

Это идеальная копия легендарной Egg Bag, но вместо кожи — 70% темного шоколада. Ручки и декоративные элементы — из 40% молочного шоколада, а внутри щедрый слой обжаренных лесных орехов. Такую сумку не захочется носить, ведь будет трудно устоять и не съесть ее.

Начинка шоколадной сумки Louis Vuitton. Фото: louisvuitton

Съедобная сумка Louis Vuitton из шоколада. Фото: louisvuitton

Стоимость такой эксклюзивной модели 225 евро (10 125 гривен), а весит она 970 граммов. Поэтому, если вы когда-нибудь хотели буквально съесть какую-то модную вещь, кажется, более идеальной ситуации не будет.

Ранее мы писали, что в январе Louis Vuitton удивил сумкой в виде бинокля.

А уже в феврале появился еще один необычный, но роскошный аксессуар — клатч-омар от Louis Vuitton.