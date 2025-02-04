Клатч в виде омара - новый шедевр от Louis Vuitton - новый шедевр от Louis Vuitton

Сумка. Фото: Freepik

Мир моды снова в восторге — на этот раз благодаря Louis Vuitton. Бренд представил необычный клатч, напоминающий настоящий омар. Это не просто аксессуар, а настоящий арт-объект, сочетающий роскошь, иронию и искусство. Его создал креативный директор мужской линии Louis Vuitton Фаррелл Уильямс в сотрудничестве с японским дизайнером Ниго.

Об этом пишет WWD.

Читайте также:

В чем особенность новой сумки

Клатч-омар является частью осенней коллекции 2025 года. По предварительным данным, его стоимость составляет 18 000 долларов, что делает его одним из самых дорогих аксессуаров бренда в этом сезоне. В дизайне использованы высококачественные материалы, предположительно лакированная кожа или специально обработанная экзотическая кожа, что придает ему эффектный блеск.

Но не только клатч стал "героем" коллекции. Тема омаров нашла свое отражение в других элементах: брелоках, миниатюрных дождевиках и декоративных аксессуарах. Похоже, что Louis Vuitton сделал омара главным символом этой осени.

Сумка-омар. Фото: Facebook

Почему именно омар

На самом деле, омар в моде — не новинка. Еще в 1937 году итальянский дизайнер Эльза Скиапарелли в коллаборации с Сальвадором Дали создала знаковое платье с омаровым принтом. Тогда этот образ вызвал ажиотаж, а позже его не раз переосмысливали другие дизайнеры.

Филипп Трейси создавал необычные головные уборы в виде омаров, Том Браун и Джон Гальяно также вдохновлялись морскими мотивами для создания экстравагантных нарядов и аксессуаров.

В целом, последние коллекции Louis Vuitton показывают, что модный дом не боится экспериментов и играет с образами, которые вызывают яркие эмоции. Омар-клатч — это не просто дорогая вещь, а смелое высказывание, которое доказывает, что мода — это не только о статусе, но и о творчестве, игре и желании выделяться.

Станет ли этот клатч культовым? Вполне возможно. Ведь Louis Vuitton снова напоминает: мода — это не о правилах, а о свободе самовыражения.

Ранее мы писали о том, какой главный аксессуар 2025 года.

Также мы сообщали, какие стильные сумки этого года достойны внимания.