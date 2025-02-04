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Клатч-омар від Louis Vuitton — розкішний аксесуар року

4 лютого 2025 09:19
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Клатч у вигляді омара — новий шедевр від Louis Vuitton
Сумка. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Світ моди знову у захваті — цього разу завдяки Louis Vuitton. Бренд представив незвичайний клатч, що нагадує справжній омар. Це не просто аксесуар, а справжній арт-об’єкт, що поєднує розкіш, іронію та мистецтво. Його створив креативний директор чоловічої лінії Louis Vuitton Фаррелл Вільямс у співпраці з японським дизайнером Ниго.

Про це пише WWD.

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Клатч-омар є частиною осінньої колекції 2025 року. За попередніми даними, його вартість становить 18 000 доларів, що робить його одним із найдорожчих аксесуарів бренду у цьому сезоні. У дизайні використано високоякісні матеріали, імовірно, лаковану шкіру або спеціально оброблену екзотичну шкіру, що надає йому ефектного блиску.

Але не тільки клатч став "героєм" колекції. Тема омарів знайшла своє відображення в інших елементах: брелоках, мініатюрних дощовиках і декоративних аксесуарах. Схоже, що Louis Vuitton зробив омара головним символом цієї осені.

Нова стильна новинка від Louis Vuitton дивує
Сумка-омар. Фото: Facebook

Чому саме омар

Насправді омар у моді — не новинка. Ще в 1937 році італійська дизайнерка Ельза Скіапареллі у колаборації із Сальвадором Далі створила знакову сукню з омаровим принтом. Тоді цей образ викликав ажіотаж, а пізніше його не раз переосмислювали інші дизайнери.

Філіп Трейсі створював незвичайні головні убори у вигляді омарів, Том Браун та Джон Гальяно також надихалися морськими мотивами для створення екстравагантних нарядів та аксесуарів.

В цілому, останні колекції Louis Vuitton показують, що модний дім не боїться експериментів і грає з образами, які викликають яскраві емоції. Омар-клатч — це не просто дорога річ, а сміливий вислів, який доводить, що мода — це не тільки про статус, але і про творчість, гру і бажання виділятися.

Чи стане цей клатч культовим? Цілком можливо. Адже Louis Vuitton знову нагадує: мода — це не про правила, а про свободу самовираження.

Раніше ми писали про те, який головний аксесуар 2025 року.

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