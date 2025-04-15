Модні жіночі сумки 2025 — актуальні форми й текстури на літо

Які сумки всі носитимуть влітку 2025 — тренди з подіумів
Сумки — це вже давно не просто річ для зберігання дрібниць. Це наші щоденні супутники, які носять не тільки ключі й телефон, а ще й частинку нашого настрою. І якщо чесно, без сумки ми себе вже якось не уявляємо. Особливо влітку, коли хочеться легкості, свободи, трохи пригод і щоб усе це підкреслювалося деталями. Наприклад, актуальною та стильною сумкою.
Новини.LIVE розповість, що в тренді.
Модні варіанти сумок на літо
Рафія
Так само як шорти чи лляне плаття, сумка з рафії — це літо в чистому вигляді. Цей матеріал став таким звичним, що ми вже навіть не дивуємось, коли бачимо його на подіумі. Але ось що цікаво — дизайнери цього разу вирішили відійти від пляжного стилю з мішками. Замість цього акуратні, витончені моделі. Наприклад, зелений тоут, лаконічний клатч або сумка з нотками класики. Носити їх хочеться не тільки на відпочинок, а й у місто.
Сумка-сітка — з авоськи в тренд
Сітка-сумка повернулася ще минулого сезону, але тепер її вже не сплутаєш з авоською. Вона частина стильного образу. Така сумка має легкий і невимушений вигляд, але важливо: щоб усе не розсипалось усередині, краще поєднувати її з маленькою косметичкою або клатчем. І практично, і гарно.
Кроше не тільки для пледів
Плетіння гачком знову в моді. Кроше — це та сама в'язка, що раніше асоціювалась з ретро-аксесуарами. А тепер зі стильними літніми сумками, що передають бохо-настрій. Якщо боїтеся надто "народного" вигляду в одязі, просто оберіть сумку в такій техніці. І тренд підтримаєте, і вигляд буде збалансований.
Сумки цього літа — це не тільки зручно. Це гра, експеримент, іноді спогади з дитинства, іноді мрія про подорож. Обирайте свою й не бійтеся носити щось нове.
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