Модні жіночі сумки 2025 — актуальні форми й текстури на літо

Дівчина з сумкою. Фото: Freepik

Сумки — це вже давно не просто річ для зберігання дрібниць. Це наші щоденні супутники, які носять не тільки ключі й телефон, а ще й частинку нашого настрою. І якщо чесно, без сумки ми себе вже якось не уявляємо. Особливо влітку, коли хочеться легкості, свободи, трохи пригод і щоб усе це підкреслювалося деталями. Наприклад, актуальною та стильною сумкою.

Новини.LIVE розповість, що в тренді.

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Рафія

Так само як шорти чи лляне плаття, сумка з рафії — це літо в чистому вигляді. Цей матеріал став таким звичним, що ми вже навіть не дивуємось, коли бачимо його на подіумі. Але ось що цікаво — дизайнери цього разу вирішили відійти від пляжного стилю з мішками. Замість цього акуратні, витончені моделі. Наприклад, зелений тоут, лаконічний клатч або сумка з нотками класики. Носити їх хочеться не тільки на відпочинок, а й у місто.

Сумка з рафії. Фото з Instagram

Сумка-сітка — з авоськи в тренд

Сітка-сумка повернулася ще минулого сезону, але тепер її вже не сплутаєш з авоською. Вона частина стильного образу. Така сумка має легкий і невимушений вигляд, але важливо: щоб усе не розсипалось усередині, краще поєднувати її з маленькою косметичкою або клатчем. І практично, і гарно.

Сумка-сітка. Фото з Instagram

Кроше не тільки для пледів

Плетіння гачком знову в моді. Кроше — це та сама в'язка, що раніше асоціювалась з ретро-аксесуарами. А тепер зі стильними літніми сумками, що передають бохо-настрій. Якщо боїтеся надто "народного" вигляду в одязі, просто оберіть сумку в такій техніці. І тренд підтримаєте, і вигляд буде збалансований.

Сумка-кроше. Фото з Instagram

Сумки цього літа — це не тільки зручно. Це гра, експеримент, іноді спогади з дитинства, іноді мрія про подорож. Обирайте свою й не бійтеся носити щось нове.

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