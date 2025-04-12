Культова сумка з 2000-х підкорює тренди — з чим носити цього сезону

Стильна дівчина зі сумкою. Фото: freepik

Мода циклічна і час від часу повертає в тренди культові речі, які були популярними кілька десятиліть тому. Так вийшло і з сумкою розміру XXL через плече, куди можна помістити все необхідне.

Новини.LIVE розповість, чим особлива культова сумка.

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Чимало часу ця сумка була забута, адже вважалась застарілою та не модною. Однак цей сезон дав їй ще один шанс і тепер вона підкорила модні подіуми та стала гарячим хітом.

Стильна сумка через плече. Фото з Instagram

Попри те, що їх витіснили рюкзаки, цієї весни сумка через плече була ефектно представлена на світових подіумах. Вона дозволить вашим рукам бути вільними, а образу додасть легкості та незалежності. Її можна використовувати для прогулянок містом та навіть як дорожню сумку, адже місця у ній достатньо.

Культова сумка з 2000-х знову в моді. Фото: Vogue

Цю сумку можна носити як зі спортивним стилем, так і з стрітстайлом. Вона ідеально підійде до стильного кроп-топа, широких джинсів та світшота. Але не менш фантастичний вигляд вона матиме і в поєднанні з сукнею та навіть підборами.

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