Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Практична сумка з 2000-х знову підкорила модні подіуми arrow

Практична сумка з 2000-х знову підкорила модні подіуми

12 квітня 2025 09:19
Ірина Савчук - Редактор
Ірина Савчук
Редактор
Культова сумка з 2000-х підкорює тренди — з чим носити цього сезону
Стильна дівчина зі сумкою. Фото: freepik
Ірина Савчук - Редактор
Ірина Савчук
Редактор

Мода циклічна і час від часу повертає в тренди культові речі, які були популярними кілька десятиліть тому. Так вийшло і з сумкою розміру XXL через плече, куди можна помістити все необхідне.

Новини.LIVE розповість, чим особлива культова сумка.

Реклама
Читайте також:

Популярна сумка з 2000-х на весну-2025

Чимало часу ця сумка була забута, адже вважалась застарілою та не модною. Однак цей сезон дав їй ще один шанс і тепер вона підкорила модні подіуми та стала гарячим хітом. 

Популярна сумка з 2000-х на весну-2025
Стильна сумка через плече. Фото з Instagram

Попри те, що їх витіснили рюкзаки, цієї весни сумка через плече була ефектно представлена на світових подіумах. Вона дозволить вашим рукам бути вільними, а образу додасть легкості та незалежності. Її можна використовувати для прогулянок містом та навіть як дорожню сумку, адже місця у ній достатньо. 

Культова сумка через плече з 2000-х
Культова сумка з 2000-х знову в моді. Фото: Vogue

Цю сумку можна носити як зі спортивним стилем, так і з стрітстайлом. Вона ідеально підійде до стильного кроп-топа, широких джинсів та світшота. Але не менш фантастичний вигляд вона матиме і в поєднанні з сукнею та навіть підборами.

Раніше ми писали, що до Великодня Louis Vuitton випустив сумку з шоколаду у формі яйця. 

Також ми повідомляли, що Бела Хадід показалась на вулиці Нью-Йорка зі стильною сумкою, про яку тепер мріють усі модниці. 

мода тренди сумки весна стиль
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама