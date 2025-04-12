Культова сумка з 2000-х підкорює тренди — з чим носити цього сезону

Практична сумка з 2000-х знову підкорила модні подіуми
Мода циклічна і час від часу повертає в тренди культові речі, які були популярними кілька десятиліть тому. Так вийшло і з сумкою розміру XXL через плече, куди можна помістити все необхідне.
Новини.LIVE розповість, чим особлива культова сумка.
Популярна сумка з 2000-х на весну-2025
Чимало часу ця сумка була забута, адже вважалась застарілою та не модною. Однак цей сезон дав їй ще один шанс і тепер вона підкорила модні подіуми та стала гарячим хітом.
Попри те, що їх витіснили рюкзаки, цієї весни сумка через плече була ефектно представлена на світових подіумах. Вона дозволить вашим рукам бути вільними, а образу додасть легкості та незалежності. Її можна використовувати для прогулянок містом та навіть як дорожню сумку, адже місця у ній достатньо.
Цю сумку можна носити як зі спортивним стилем, так і з стрітстайлом. Вона ідеально підійде до стильного кроп-топа, широких джинсів та світшота. Але не менш фантастичний вигляд вона матиме і в поєднанні з сукнею та навіть підборами.
Раніше ми писали, що до Великодня Louis Vuitton випустив сумку з шоколаду у формі яйця.
Також ми повідомляли, що Бела Хадід показалась на вулиці Нью-Йорка зі стильною сумкою, про яку тепер мріють усі модниці.
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