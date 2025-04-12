Культовая сумка из 2000-х покоряет тренды — с чем носить в этом сезоне

Стильная девушка с сумкой. Фото: freepik

Мода циклична и время от времени возвращает в тренды культовые вещи, которые были популярными несколько десятилетий назад. Так получилось и с сумкой размера XXL через плечо, куда можно поместить все необходимое.

Новини.LIVE расскажет, чем особенна культовая сумка.

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Немало времени эта сумка была забыта, ведь считалась устаревшей и не модной. Однако этот сезон дал ей еще один шанс и теперь она покорила модные подиумы и стала горячим хитом.

Стильная сумка через плечо. Фото из Instagram

Несмотря на то, что их вытеснили рюкзаки, этой весной сумка через плечо была эффектно представлена на мировых подиумах. Она позволит вашим рукам быть свободными, а образу добавит легкости и независимости. Ее можно использовать для прогулок по городу и даже как дорожную сумку, ведь места в ней достаточно.

Культовая сумка из 2000-х снова в моде. Фото: Vogue

Эту сумку можно носить как со спортивным стилем, так и со стритстайлом. Она идеально подойдет к стильному кроп-топу, широким джинсам и свитшоту. Но не менее фантастический вид она будет иметь и в сочетании с платьем и даже каблуками.

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