Культовая сумка из 2000-х покоряет тренды — с чем носить в этом сезоне

Практичная сумка из 2000-х снова покорила модные подиумы
Мода циклична и время от времени возвращает в тренды культовые вещи, которые были популярными несколько десятилетий назад. Так получилось и с сумкой размера XXL через плечо, куда можно поместить все необходимое.
Новини.LIVE расскажет, чем особенна культовая сумка.
Популярная сумка из 2000-х на весну-2025
Немало времени эта сумка была забыта, ведь считалась устаревшей и не модной. Однако этот сезон дал ей еще один шанс и теперь она покорила модные подиумы и стала горячим хитом.
Несмотря на то, что их вытеснили рюкзаки, этой весной сумка через плечо была эффектно представлена на мировых подиумах. Она позволит вашим рукам быть свободными, а образу добавит легкости и независимости. Ее можно использовать для прогулок по городу и даже как дорожную сумку, ведь места в ней достаточно.
Эту сумку можно носить как со спортивным стилем, так и со стритстайлом. Она идеально подойдет к стильному кроп-топу, широким джинсам и свитшоту. Но не менее фантастический вид она будет иметь и в сочетании с платьем и даже каблуками.
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