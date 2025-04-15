Модные женские сумки 2025 — актуальные формы и текстуры на лето

Девушка с сумкой. Фото: Freepik

Сумки — это уже давно не просто вещь для хранения мелочей. Это наши ежедневные спутники, которые носят не только ключи и телефон, а еще и частичку нашего настроения. И если честно, без сумки мы себя уже как-то не представляем. Особенно летом, когда хочется легкости, свободы, немного приключений и чтобы все это подчеркивалось деталями. Например, актуальной и стильной сумкой.

Новини.LIVE расскажет, что в тренде.

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Рафия

Так же как шорты или льняное платье, сумка из рафии — это лето в чистом виде. Этот материал стал таким привычным, что мы уже даже не удивляемся, когда видим его на подиуме. Но вот что интересно — дизайнеры в этот раз решили отойти от пляжного стиля с мешками. Вместо этого аккуратные, изящные модели. Например, зеленый тоут, лаконичный клатч или сумка с нотками классики. Носить их хочется не только на отдых, но и в город.

Сумка из рафии. Фото из Instagram

Сумка-сетка — из авоськи в тренд

Сетка-сумка вернулась еще в прошлом сезоне, но теперь ее уже не спутаешь с авоськой. Она часть стильного образа. Такая сумка выглядит легко и непринужденно, но важно: чтобы все не рассыпалось внутри, лучше сочетать ее с маленькой косметичкой или клатчем. И практично, и красиво.

Сумка-сетка. Фото из Instagram

Кроше не только для пледов

Плетение крючком снова в моде. Кроше — это та самая вязка, которая раньше ассоциировалась с ретро-аксессуарами. А теперь со стильными летними сумками, что передают бохо-настроение. Если боитесь слишком "народного" вида в одежде, просто выберите сумку в такой технике. И тренд поддержите, и вид будет сбалансирован.

Сумка-кроше. Фото из Instagram

Сумки этим летом — это не только удобно. Это игра, эксперимент, иногда воспоминания из детства, иногда мечта о путешествии. Выбирайте свою и не бойтесь носить что-то новое.

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