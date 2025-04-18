Одна сумка, которая подходит ко всему — тренд, что выбирают модницы

Девушка с яркой сумкой. Фото: Freepik

Этой весной замша не просто тренд, а настоящая модная одержимость. Она видна повсюду: на подиумах, в стритстайле, в TikTok и Instagram, а главное в гардеробах тех, кто всегда на шаг впереди. Если давно хотели добавить что-то особенное в свою коллекцию сумок, то именно сейчас тот момент. Сумка из цветной замши — это не просто аксессуар, а вещь, которая делает весь образ.

Об этом пишет Cosmopolitan.

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На показе Prada FW25 модели дефилировали с мягкими замшевыми сумками в глубоких тонах — от горчичного до бордового. У Gucci похожая история: акцент на натуральные текстуры, приглушенные, но выразительные цвета и комфортные формы. Это не случайность — замша идеально сочетается с новой модной волной, которая отдает предпочтение натуральности, тактильности и эмоциям.

Prada FW25. Фото: Cosmopolitan

Какую сумку выбрать в этом сезоне

Базовые цвета , которые всегда в тему: теплый шоколад, пряная горчица, серый (кстати, именно он становится модной заменой черного).

, которые всегда в тему: теплый шоколад, пряная горчица, серый (кстати, именно он становится модной заменой черного). Акцентные цвета , если хотите добавить немного настроения: вишневый, лесной зеленый, насыщенный красный или мягкий небесно-голубой.

, если хотите добавить немного настроения: вишневый, лесной зеленый, насыщенный красный или мягкий небесно-голубой. Текстуры и декор: бахрома — топ. Она добавляет движения, живости и немного ковбойского вайба, который сейчас очень в тренде.

Bagllet. Фото: Cosmopolitan

А теперь о форме. Вот что будет самым актуальным:

Классические багеты — маленькие, удобные, легко переходят из дневного лука в вечерний.

— маленькие, удобные, легко переходят из дневного лука в вечерний. Трендовые прямоугольные сумки с короткой ручкой.

с короткой ручкой. Объемные клатчи , будто мягкие подушки — идеально для романтического образа.

, будто мягкие подушки — идеально для романтического образа. Большие шоперы для тех, кто хочет и стиль, и практичность в одном.

Замшевая сумка — это не просто про моду. Это о прикосновении к чему-то мягкому, теплому, уютному. О вещи, которая заставляет даже обычные джинсы с белой футболкой выглядеть продуманно и дорого. И лучше всего — она не потеряет актуальности через несколько месяцев. Это вложение в стиль, который еще долго будет с нами.

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