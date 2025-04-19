С чем носить белую рубашку — удачные образы на каждый день

Девушка в белой рубашке. Фото: Freepik

Белая рубашка уже давно стала базовой вещью в гардеробе. Она подойдет для образов на каждый день. Стоит только знать, с чем можно сочетать этот элемент гардероба и как стилизовать.

Новини.LIVE рассказывают о том, с чем носить белую рубашку.

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Белая рубашка и джинсы

Этот образ не выходит из моды годами. Если вы хотите выглядеть стильно и комфортно себя чувствовать — попробуйте совместить белую рубашку с джинсами синего или голубого цвета. Это идеальная пара, которая не теряет актуальность. Фасон джинсов может быть любым: узкие прямые модели или широкие — выбирать вам.

Девушка в белой рубашке и синих джинсах. Фото из Instagram

Девушка в белой рубашке и голубых джинсах. Фото из Instagram

Белая рубашка и мини-юбка

Этот тандем имеет привлекательный и игривый вид. Короткая юбка в сочетании с белой рубашкой сделает ваш образ непревзойденным. Выберите однотонную мини-юбку А-силуэта или добавьте акцент, выбрав ткань в клетку. Уделите внимание деталям, ведь они сделают образ совершенным — добавьте аксессуары в виде массивных колец или многоуровневых подвесок.

Девушка в белой рубашке и мини-юбке. Фото из Instagram

Девушка в белой рубашке и мини-юбке в клетку. Фото из Instagram

Белая рубашка в сочетании с мини-юбкой. Фото из Instagram

Белая рубашка и брюки в классическом стиле

Это сочетание — классика, которая не выходит из моды. Наденьте белую рубашку с прямыми костюмными брюками или же палаццо. Яркий акцент можно сделать на обувь, это разбавит образ. Если вы хотите создать романтический аутфит, добавьте балетки. Для классического и сдержанного образа выберите ботильоны с острым носком.

Белая рубашка в сочетании с классическими светлыми брюками. Фото из Instagram

Образ с белой рубашкой и черными брюками. Фото из Instagram

Девушка в белой рубашке и черных брюках. Фото из Instagram

Белая рубашка — идеальный элемент гардероба. Экспериментируя с различными сочетаниями, вы можете создать как классический стильный образ, так и необычный и особенный аутфит.

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