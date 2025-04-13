Ідеальна базові сорочки на кожен день — як носити та з чим поєднувати

Сорочки, які пасують всім — стильні образи на кожен день
Біла або блакитна базова сорочка в гардеробі — це мастхев, як і маленька чорна сукня. Цього сезону вони будуть найкращою основою для стильних, витончених і продуманих образів.
Новини.LIVE розповість про найпопулярніші сорочки на весну-2025.
Які сорочки носити цієї весни
Базова біла сорочка стане головним атрибутом багатьох образів цієї весни та літа. Вона ідеально підійде до анімалістичних принтів. Її можна комбінувати як з леопардовими штанами, так і з коров'ячим принтом. До неї можна одягнути спідницю або штани, непогано буде дивитися така сорочка і зі стильними шортами. Підкреслити образ можна чорними підборами та сумкою хобо.
Оскільки мікс текстур є головним прийомом весняних образів, то бавовняна сорочка матиме чудовий вигляд зі шкіряними речами. Не варто думати, що це буде занадто офіційний образ. Ви завжди можете розслабити свій лук, додавши балетки замість підборів.
Звичайна сорочка також стане ідеальним доповненням до святкових образів, де присутні акцентні речення. Ви здивуєте усіх своїм виглядом, якщо поєднаєте таку сорочку з блискучою спідницею, топом, а зверху накинете жакет.
Загалом, можна багато експериментувати з базовими сорочками, адже вони підходять майже до всього. Головне — знайти свій стиль та зробити свій образ неперевершеним.
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