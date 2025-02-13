Ідеальна сорочка на весну 2025 — все вирішує правильний крій

Жінка у білій сорочці. Фото: Freepik

Мода змінюється блискавично, і щоб завжди мати стильний вигляд, важливо помічати тренди ще на початку їхнього шляху. Це стосується навіть базового гардероба. Так, класичні речі — штани, джинси, футболки, жакети, сорочки, маленька чорна сукня або туфлі-човники — завжди залишатимуться актуальними. Але навіть вони з часом зазнають трансформацій.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Один із головних трендів 2025 року — силует, що підкреслює фігуру. Його вже другий сезон поспіль можна побачити на подіумах, і здається, він тільки набирає обертів. Саме тому цього року в гардеробі точно знадобляться спідниця-олівець, штани slim fit, жакет з акцентом на талію та сорочка приталеного крою. Остання — справжній фаворит дизайнерів.

Чому саме приталена сорочка

Це річ, яка рятує в будь-якій ситуації. Її можна накинути поверх футболки чи сукні, в ній легко вирушити на роботу, а потім — на побачення або в театр. Вона допомагає мати зібраний вигляд навіть тоді, коли зранку катастрофічно бракує часу.

У новому сезоні приталені сорочки представили Alberta Ferretti, Bottega Veneta, Dries Van Noten, Boss, Sportmax і багато інших брендів. Дизайнери впевнені: така модель повинна бути в гардеробі кожної жінки. Вона чудово поєднується як із класичними штанами й строгими спідницями, так і з джинсами для повсякденних образів.

Приталена сорочка. Фото з Instagram

Як обрати ідеальну сорочку

Довжина. Найкраще, якщо сорочка закінчується біля лінії стегон — так її можна носити і навипуск, і заправленою, і як накидку. Колір. Біла — універсальна класика. Стильна альтернатива — модель у смужку або пастельних відтінках: небесно-блакитному, ніжно-рожевому, фісташковому чи вершковому. Матеріал. Натуральні тканини завжди кращі, а для вечірніх виходів ідеально підійде шовк — він додає елегантності та підкреслює силует.

Біла сорочка. Фото з Instagram

Приталена сорочка — це не просто тренд, а річ, що завжди буде мати місце у гардеробі. Головне — обрати свою ідеальну модель.

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