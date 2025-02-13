Идеальная рубашка на весну 2025 — все решает правильный крой

Женщина в белой рубашке. Фото: Freepik

Мода меняется молниеносно, и чтобы всегда выглядеть стильно, важно замечать тренды еще в начале их пути. Это касается даже базового гардероба. Да, классические вещи — брюки, джинсы, футболки, жакеты, рубашки, маленькое черное платье или туфли-лодочки — всегда будут оставаться актуальными. Но даже они со временем претерпевают трансформации.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Читайте также:

Один из главных трендов 2025 года — силуэт, подчеркивающий фигуру. Его уже второй сезон подряд можно увидеть на подиумах, и кажется, он только набирает обороты. Именно поэтому в этом году в гардеробе точно пригодятся юбка-карандаш, брюки slim fit, жакет с акцентом на талию и рубашка приталенного кроя. Последняя — настоящий фаворит дизайнеров.

Почему именно приталенная рубашка

Это вещь, которая спасает в любой ситуации. Ее можно накинуть поверх футболки или платья, в ней легко отправиться на работу, а потом — на свидание или в театр. Она помогает выглядеть собранно даже тогда, когда с утра катастрофически не хватает времени.

В новом сезоне приталенные рубашки представили Alberta Ferretti, Bottega Veneta, Dries Van Noten, Boss, Sportmax и многие другие бренды. Дизайнеры уверены: такая модель должна быть в гардеробе каждой женщины. Она отлично сочетается как с классическими брюками и строгими юбками, так и с джинсами для повседневных образов.

Приталенная рубашка. Фото из Instagram

Как выбрать идеальную рубашку

Длина. Лучше всего, если рубашка заканчивается у линии бедер — так ее можно носить и навыпуск, и заправленной, и как накидку. Цвет. Белый — универсальная классика. Стильная альтернатива — модель в полоску или пастельных оттенках: небесно-голубом, нежно-розовом, фисташковом или сливочном. Материал. Натуральные ткани всегда лучше, а для вечерних выходов идеально подойдет шелк — он добавляет элегантности и подчеркивает силуэт.

Белая рубашка. Фото из Instagram

Приталенная рубашка — это не просто тренд, а вещь, которая всегда будет иметь место в гардеробе. Главное — выбрать свою идеальную модель.

Ранее мы писали о том, какие брюки будут популярными этой весной и летом.

Также мы сообщали, какой женский костюм будет в моде в 2025 году.