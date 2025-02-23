Джинсова сорочка стала хітом 2025 — лайфхак від Ріанни

Ріанна. Фото: скриншот відео

Ріанна може вдягнути що завгодно й мати такий вигляд, ніби саме для цього тренду вона його й придумала. Анімалістичні принти? Як базові кольори. Велетенський пухнастий капелюх? Так само природно, як бейсболка. Це її суперсила — змушувати навіть найбільш сміливі образи мати такий вигляд, ніби вони завжди були частиною її гардеробу.

Про це пише Vogue.

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Наприкінці січня папараці зловили її в Лос-Анджелесі разом з A$AP Rocky. Образ? Абсолютний стиль. Вона зробила ставку на так званий "канадський смокінг" — поєднання джинсів і джинсової сорочки. Але, звісно, в її виконанні це виглядало не просто як одяг для звичайної прогулянки, а як готовий вихід на подіум.

Вона додала до цього довгий шкіряний тренч, об’ємний та ефектний, як ніби взятий зі знімального майданчика "Матриці", де Трініті вирішила стати іконою стрітстайлу. Щоб завершити образ, вона вибрала високі зміїні чоботи та великі чорні окуляри у товстій оправі. Лаконічно, але з акцентами, які роблять весь лук особливим.

Ріанна в Лос-Анджелесі. Фото: Vogue

Може здатися, що комбінування деніму з денімом — занадто проста формула, але Ріанна довела: навіть такий варіант може бути стильним. Вона робить ставку на контрасти — суворий крій сорочки врівноважує розслаблений силует джинсів, а аксесуари додають образу характеру.

Образ Ріанни. Фото: Vogue

Якщо хочеться повторити її стиль, головне — не боятися експериментів. Поєднуйте денім із виразними деталями: стильними окулярами, оригінальним взуттям, масивними прикрасами. І тоді ваш образ буде мати модний вигляд, а не так, ніби ви випадково з’явилися на ковбойському фестивалі.

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