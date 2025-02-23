Джинсовая рубашка стала хитом 2025 — лайфхак от Рианны

Рианна. Фото: скриншот видео

Рианна может надеть что угодно и выглядеть так, будто именно для этого тренда она его и придумала. Анималистические принты? Как базовые цвета. Огромная пушистая шляпа? Так же естественно, как бейсболка. Это ее суперсила — заставлять даже самые смелые образы выглядеть так, будто они всегда были частью ее гардероба.

Об этом пишет Vogue.

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В конце января папарацци поймали ее в Лос-Анджелесе вместе с A$AP Rocky. Образ? Абсолютный стиль. Она сделала ставку на так называемый "канадский смокинг" — сочетание джинсов и джинсовой рубашки. Но, конечно, в ее исполнении это выглядело не просто как одежда для обычной прогулки, а как готовый выход на подиум.

Она добавила к этому длинный кожаный тренч, объемный и эффектный, как будто взятый со съемочной площадки "Матрицы", где Тринити решила стать иконой стритстайла. Чтобы завершить образ, она выбрала высокие змеиные сапоги и большие черные очки в толстой оправе. Лаконично, но с акцентами, которые делают весь лук особенным.

Рианна в Лос-Анджелесе. Фото: Vogue

Может показаться, что комбинирование денима с денимом — слишком простая формула, но Рианна доказала: даже такой вариант может быть стильным. Она делает ставку на контрасты — строгий крой рубашки уравновешивает расслабленный силуэт джинсов, а аксессуары добавляют образу характера.

Образ Рианны, фото: Vogue

Если хочется повторить ее стиль, главное — не бояться экспериментов. Сочетайте деним с выразительными деталями: стильными очками, оригинальной обувью, массивными украшениями. И тогда ваш образ будет выглядеть модно, а не так, будто вы случайно появились на ковбойском фестивале.

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