Идеальная базовая рубашка на каждый день — как носить и с чем сочетать

Девушка в рубашке. Фото: freepik

Белая или голубая базовая рубашка в гардеробе — это мастхэв, как и маленькое черное платье. В этом сезоне они будут лучшей основой для стильных, утонченных и продуманных образов.

Новини.LIVE расскажет о самых популярных рубашках на весну-2025.

Реклама

Читайте также:

Какие рубашки носить этой весной

Базовая белая рубашка станет главным атрибутом многих образов этой весной и летом. Она идеально подойдет к анималистическим принтам. Ее можно комбинировать как с леопардовыми брюками, так и с коровьим принтом. К ней можно надеть юбку или брюки, неплохо будет смотреться такая рубашка и со стильными шортами. Подчеркнуть образ можно черными каблуками и сумкой хобо.

Трендовая белая рубашка. Фото из Instagram

Поскольку микс текстур является главным приемом весенних образов, то хлопковая рубашка будет отлично смотреться с кожаными вещами. Не стоит думать, что это будет слишком официальный образ. Вы всегда можете расслабить свой лук, добавив балетки вместо каблуков.

Стильный образ с белой рубашкой. Фото: @stephaniebroek

Обычная рубашка также станет идеальным дополнением к праздничным образам, где присутствуют акцентные предложения. Вы удивите всех своим видом, если сочетаете такую рубашку с блестящей юбкой, топом, а сверху накинете жакет.

Стильная голубая рубашка в образе. Фото из Instagram

В общем, можно много экспериментировать с базовыми рубашками, ведь они подходят почти ко всему. Главное — найти свой стиль и сделать свой образ непревзойденным.

Ранее мы писали, какие белые рубашки стали трендом весны-2025.

Также мы сообщали, как можно стилизовать джинсовую рубашку в образе.