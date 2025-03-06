Наймодніші білі сорочки 2025 — як носити їх цієї весни

Трендові білі сорочки 2025 — як їх носитимуть модниці
Біла сорочка — це не просто одяг, а справжній символ стилю. Вона буває різною: суворою та мінімалістичною, ніжною та романтичною, авангардною та несподіваною. Цього сезону дизайнери вирішили довести, що біла сорочка — зовсім не нудна класика, а сміливий вибір для тих, хто хоче бути в тренді.
Про це повідомляє Vogue.
Трендові сорочки 2025 року
Високий комір
Tod’s переосмислює класичний крій, додаючи йому скульптурності. Високий комір робить силует виразнішим, підкреслює лінію шиї та додає нотку загадковості. Це не просто сорочка — це арт-об’єкт у світі моди.
Асиметрія та легкість
Якщо звичні фасони здаються передбачуваними, Jane Wade має що запропонувати. Їхня сорочка із запахом, злегка вільна, з підкоченими рукавами — саме те, що потрібно для створення невимушеного образу. Чудовий вигляд буде мати ця сорочка як зі спідницею, так і з джинсами.
Бохо-естетика у білому тотал-луці
Весна — це час легких силуетів, і Horror Vacui це знає. Плісирування, об’ємні рукави-буфи, витончені деталі — їхня біла сорочка в стилі бохо легко стане фаворитом сезону. У комплекті з мідіспідницею цей варіант має повітряний й жіночний вигляд.
Драпірування та гра форми
Білі сорочки можуть бути зухвалими, і Private Policy доводить це. Приталений фасон, драпірування, ідеальний баланс між класикою та сучасністю — ця сорочка створена для тих, хто любить поєднувати ніжність і впевненість. Мініспідниці або шорти стануть ідеальним доповненням до цього образу.
Напівпрозорість як знак сучасної елегантності
Класика завжди в моді, але вона теж змінюється. Maria Mcnamus пропонує сорочку з тонкої напівпрозорої тканини, яка надає образу легкості та витонченості. Це не просто офісний варіант — такий крій чудово вписується і в casual-гардероб, створюючи стильну альтернативу звичним светрам та жакетам.
Сорочка-корсет
Якщо хочеться чогось нестандартного, Lutz Huelle має рішення. Сорочка, яка нагадує корсет, підкреслює талію та додає образу виразності. Такий крій ідеально підходить для поціновувачів сучасного вікторіанського стилю. Джинсові шорти-бермуди або строгі штани — і образ готовий.
Цієї весни біла сорочка перестає бути фоном і стає головним акцентом у гардеробі. Вона не просто базова — вона стильна, яскрава та багатогранна.
Раніше ми писали про те, як можна стилізувати джинсову сорочку в образі у 2025.
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