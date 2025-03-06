Наймодніші білі сорочки 2025 — як носити їх цієї весни

Дівчина в білій сорочці. Фото: Freepik

Біла сорочка — це не просто одяг, а справжній символ стилю. Вона буває різною: суворою та мінімалістичною, ніжною та романтичною, авангардною та несподіваною. Цього сезону дизайнери вирішили довести, що біла сорочка — зовсім не нудна класика, а сміливий вибір для тих, хто хоче бути в тренді.

Про це повідомляє Vogue.

Читайте також:

Трендові сорочки 2025 року

Високий комір

Tod’s переосмислює класичний крій, додаючи йому скульптурності. Високий комір робить силует виразнішим, підкреслює лінію шиї та додає нотку загадковості. Це не просто сорочка — це арт-об’єкт у світі моди.

Tod's. Фото: Vogue

Асиметрія та легкість

Якщо звичні фасони здаються передбачуваними, Jane Wade має що запропонувати. Їхня сорочка із запахом, злегка вільна, з підкоченими рукавами — саме те, що потрібно для створення невимушеного образу. Чудовий вигляд буде мати ця сорочка як зі спідницею, так і з джинсами.

Jane Wade. Фото: Vogue

Бохо-естетика у білому тотал-луці

Весна — це час легких силуетів, і Horror Vacui це знає. Плісирування, об’ємні рукави-буфи, витончені деталі — їхня біла сорочка в стилі бохо легко стане фаворитом сезону. У комплекті з мідіспідницею цей варіант має повітряний й жіночний вигляд.

Horror Vacui. Фото: Vogue

Драпірування та гра форми

Білі сорочки можуть бути зухвалими, і Private Policy доводить це. Приталений фасон, драпірування, ідеальний баланс між класикою та сучасністю — ця сорочка створена для тих, хто любить поєднувати ніжність і впевненість. Мініспідниці або шорти стануть ідеальним доповненням до цього образу.

Private Policy. Фото: Vogue

Напівпрозорість як знак сучасної елегантності

Класика завжди в моді, але вона теж змінюється. Maria Mcnamus пропонує сорочку з тонкої напівпрозорої тканини, яка надає образу легкості та витонченості. Це не просто офісний варіант — такий крій чудово вписується і в casual-гардероб, створюючи стильну альтернативу звичним светрам та жакетам.

Maria Mcnamus. Фото: Vogue

Сорочка-корсет

Якщо хочеться чогось нестандартного, Lutz Huelle має рішення. Сорочка, яка нагадує корсет, підкреслює талію та додає образу виразності. Такий крій ідеально підходить для поціновувачів сучасного вікторіанського стилю. Джинсові шорти-бермуди або строгі штани — і образ готовий.

Lutz Huelle. Фото: Vogue

Цієї весни біла сорочка перестає бути фоном і стає головним акцентом у гардеробі. Вона не просто базова — вона стильна, яскрава та багатогранна.

Раніше ми писали про те, як можна стилізувати джинсову сорочку в образі у 2025.

Також ми повідомляли, яка спідниця набирає шаленої популярності цього року.