Самые модные белые рубашки 2025 — как носить их этой весной

Девушка в белой рубашке. Фото: Freepik

Белая рубашка — это не просто одежда, а настоящий символ стиля. Она бывает разной: строгой и минималистичной, нежной и романтичной, авангардной и неожиданной. В этом сезоне дизайнеры решили доказать, что белая рубашка — вовсе не скучная классика, а смелый выбор для тех, кто хочет быть в тренде.

Об этом сообщает Vogue.

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Высокий воротник

Tod's переосмысливает классический крой, добавляя ему скульптурности. Высокий воротник делает силуэт более выразительным, подчеркивает линию шеи и добавляет нотку загадочности. Это не просто рубашка — это настоящий арт-объект в мире моды.

Tod's. Фото: Vogue

Асимметрия и легкость

Если привычные фасоны кажутся предсказуемыми, Jane Wade есть что предложить. Их рубашка с запахом, слегка свободная, с подкатанными рукавами — именно то, что нужно для создания непринужденного образа. Отлично будет смотреться эта рубашка как с юбкой, так и с джинсами.

Jane Wade. Фото: Vogue

Бохо-эстетика в белом тотал-луке

Весна — это время легких силуэтов, и Horror Vacui это знает. Плиссировки, объемные рукава-буфы, изящные детали — их белая рубашка в стиле бохо легко станет фаворитом сезона. В комплекте с миди-юбкой этот вариант выглядит воздушным и женственным.

Horror Vacui. Фото: Vogue

Драпировки и игра формы

Белые рубашки могут быть дерзкими, и Private Policy доказывает это. Приталенный фасон, драпировки, идеальный баланс между классикой и современностью — эта рубашка создана для тех, кто любит сочетать нежность и уверенность. Мини-юбки или шорты станут идеальным дополнением к этому образу.

Private Policy. Фото: Vogue

Полупрозрачность как знак современной элегантности

Классика всегда в моде, но она тоже меняется. Maria Mcnamus предлагает рубашку из тонкой полупрозрачной ткани, которая придает образу легкости и утонченности. Это не просто офисный вариант — такой крой отлично вписывается и в casual-гардероб, создавая стильную альтернативу привычным свитерам и жакетам.

Maria Mcnamus. Фото: Vogue

Рубашка-корсет

Если хочется чего-то нестандартного, у Lutz Huelle есть решение. Рубашка, которая напоминает корсет, подчеркивает талию и добавляет образу выразительности. Такой крой идеально подходит для ценителей современного викторианского стиля. Джинсовые шорты-бермуды или строгие брюки — и образ готов.

Lutz Huelle. Фото: Vogue

Этой весной белая рубашка перестает быть фоном и становится главным акцентом в гардеробе. Она не просто базовая — она стильная, яркая и многогранная.

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