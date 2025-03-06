Самые модные белые рубашки 2025 — как носить их этой весной

Самые модные белые рубашки — как носить их в 2025 году
Белая рубашка — это не просто одежда, а настоящий символ стиля. Она бывает разной: строгой и минималистичной, нежной и романтичной, авангардной и неожиданной. В этом сезоне дизайнеры решили доказать, что белая рубашка — вовсе не скучная классика, а смелый выбор для тех, кто хочет быть в тренде.
Об этом сообщает Vogue.
Трендовые рубашки 2025 года
Высокий воротник
Tod's переосмысливает классический крой, добавляя ему скульптурности. Высокий воротник делает силуэт более выразительным, подчеркивает линию шеи и добавляет нотку загадочности. Это не просто рубашка — это настоящий арт-объект в мире моды.
Асимметрия и легкость
Если привычные фасоны кажутся предсказуемыми, Jane Wade есть что предложить. Их рубашка с запахом, слегка свободная, с подкатанными рукавами — именно то, что нужно для создания непринужденного образа. Отлично будет смотреться эта рубашка как с юбкой, так и с джинсами.
Бохо-эстетика в белом тотал-луке
Весна — это время легких силуэтов, и Horror Vacui это знает. Плиссировки, объемные рукава-буфы, изящные детали — их белая рубашка в стиле бохо легко станет фаворитом сезона. В комплекте с миди-юбкой этот вариант выглядит воздушным и женственным.
Драпировки и игра формы
Белые рубашки могут быть дерзкими, и Private Policy доказывает это. Приталенный фасон, драпировки, идеальный баланс между классикой и современностью — эта рубашка создана для тех, кто любит сочетать нежность и уверенность. Мини-юбки или шорты станут идеальным дополнением к этому образу.
Полупрозрачность как знак современной элегантности
Классика всегда в моде, но она тоже меняется. Maria Mcnamus предлагает рубашку из тонкой полупрозрачной ткани, которая придает образу легкости и утонченности. Это не просто офисный вариант — такой крой отлично вписывается и в casual-гардероб, создавая стильную альтернативу привычным свитерам и жакетам.
Рубашка-корсет
Если хочется чего-то нестандартного, у Lutz Huelle есть решение. Рубашка, которая напоминает корсет, подчеркивает талию и добавляет образу выразительности. Такой крой идеально подходит для ценителей современного викторианского стиля. Джинсовые шорты-бермуды или строгие брюки — и образ готов.
Этой весной белая рубашка перестает быть фоном и становится главным акцентом в гардеробе. Она не просто базовая — она стильная, яркая и многогранная.
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