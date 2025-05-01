Як носити сорочку по-новому в 2025 — головний прийом весни

Нестандартний спосіб носити сорочку, що підкорив весну
Коли на вулиці стає тепліше, ми ховаємо пуховики й черевики у найдальші кутки шафи, а на перший план виходять легкі куртки, відкриті туфлі й давно знайомі речі: зручні джинси, улюблені светри, мідіспідниці й базові сорочки. Це наші "рятівники", які завжди виручають, коли не знаєш, що вдягнути.
Про це пише Elle.
Адже як тільки сонце починає світити яскравіше, з’являється природне бажання змін. Але для цього зовсім не обов’язково скуповувати пів магазину. Іноді достатньо лише однієї невеличкої зміни в образі.
Як тепер модно носити сорочку
Мова йде про нове, несподіване прочитання класики — сорочка задом наперед. Так, не жартуємо. Цей модний хід уже захопив подіуми: дизайнери Zomer, Givenchy, Sacai та інші перетворили звичні сорочки на справжній модний сюрприз. Комір і ґудзики тепер опинилися ззаду, а спина стала центром уваги.
Що цікаво — тренд миттєво розлетівся соцмережами. У TikTok і Instagram інфлюенсери один за одним показують, як просто перевернути сорочку і отримати стильний образ. Причому виходить зовсім інший настрій: трохи зухвалий, трохи романтичний, дуже сучасний.
Як носити таку сорочку, щоб мати крутий вигляд
- Обирайте будь-яку: білу класичну, з візерунками, оверсайз чи приталену.
- Поєднуйте з джинсами з високою талією, залиште верхні ґудзики розстібнутими — буде ефект легкої недбалості.
- Вдягніть із шовковою спідницею чи широкими шортами — буде вже зовсім інша історія, більш жіночна й весняна.
І головне нагадуємо про те, що не треба боятися експериментувати. Усе геніальне часто дуже просте. І одна "перевернута" річ може зробити ваш старий гардероб зовсім новим.
Раніше ми писали про те, з чим носити білу сорочку цього сезону.
Також ми повідомляли, які сорочки можна носити хоч кожен день.
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