Як носити сорочку по-новому в 2025 — головний прийом весни

Дівчина в сорочці. Фото: Freepik

Коли на вулиці стає тепліше, ми ховаємо пуховики й черевики у найдальші кутки шафи, а на перший план виходять легкі куртки, відкриті туфлі й давно знайомі речі: зручні джинси, улюблені светри, мідіспідниці й базові сорочки. Це наші "рятівники", які завжди виручають, коли не знаєш, що вдягнути.

Про це пише Elle.

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Адже як тільки сонце починає світити яскравіше, з’являється природне бажання змін. Але для цього зовсім не обов’язково скуповувати пів магазину. Іноді достатньо лише однієї невеличкої зміни в образі.

Як тепер модно носити сорочку

Мова йде про нове, несподіване прочитання класики — сорочка задом наперед. Так, не жартуємо. Цей модний хід уже захопив подіуми: дизайнери Zomer, Givenchy, Sacai та інші перетворили звичні сорочки на справжній модний сюрприз. Комір і ґудзики тепер опинилися ззаду, а спина стала центром уваги.

Zomer FW25. Фото: Elle

Що цікаво — тренд миттєво розлетівся соцмережами. У TikTok і Instagram інфлюенсери один за одним показують, як просто перевернути сорочку і отримати стильний образ. Причому виходить зовсім інший настрій: трохи зухвалий, трохи романтичний, дуже сучасний.

Модний образ. Фото: Elle

Як носити таку сорочку, щоб мати крутий вигляд

Обирайте будь-яку: білу класичну, з візерунками, оверсайз чи приталену. Поєднуйте з джинсами з високою талією, залиште верхні ґудзики розстібнутими — буде ефект легкої недбалості. Вдягніть із шовковою спідницею чи широкими шортами — буде вже зовсім інша історія, більш жіночна й весняна.

І головне нагадуємо про те, що не треба боятися експериментувати. Усе геніальне часто дуже просте. І одна "перевернута" річ може зробити ваш старий гардероб зовсім новим.

Раніше ми писали про те, з чим носити білу сорочку цього сезону.

Також ми повідомляли, які сорочки можна носити хоч кожен день.