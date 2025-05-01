Как носить рубашку по-новому в 2025 — главный прием весны

Нестандартный способ носить рубашку, покоривший весну
Когда на улице становится теплее, мы прячем пуховики и ботинки в самые дальние углы шкафа, а на первый план выходят легкие куртки, открытые туфли и давно знакомые вещи: удобные джинсы, любимые свитера, миди-юбки и базовые рубашки. Это наши "спасатели", которые всегда выручают, когда не знаешь, что надеть.
Об этом пишет Elle.
Ведь как только солнце начинает светить ярче, появляется естественное желание перемен. Но для этого совсем не обязательно скупать полмагазина. Иногда достаточно лишь одного небольшого изменения в образе.
Как теперь модно носить рубашку
Речь идет о новом, неожиданном прочтении классики — рубашка задом наперед. Да, не шутим. Этот модный ход уже захватил подиумы: дизайнеры Zomer, Givenchy, Sacai и другие превратили привычные рубашки в настоящий модный сюрприз. Воротник и пуговицы теперь оказались сзади, а спина стала центром внимания.
Что интересно — тренд мгновенно разлетелся по соцсетям. В TikTok и Instagram инфлюенсеры один за другим показывают, как просто перевернуть рубашку и получить стильный образ. Причем получается совсем другое настроение: немного дерзкий, немного романтичный, очень современный.
Как носить такую рубашку, чтобы выглядеть круто
- Выбирайте любую: белую классическую, с узорами, оверсайз или приталенную.
- Сочетайте с джинсами с высокой талией, оставьте верхние пуговицы расстегнутыми — будет эффект легкой небрежности.
- Наденьте с шелковой юбкой или широкими шортами — будет уже совсем другая история, более женственная и весенняя.
И главное напоминаем о том, что не надо бояться экспериментировать. Все гениальное часто очень простое. И одна "перевернутая" вещь может сделать ваш старый гардероб совершенно новым.
Ранее мы писали о том, с чем носить белую рубашку в этом сезоне.
Также мы сообщали, какие рубашки можно носить хоть каждый день.
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