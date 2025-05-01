Как носить рубашку по-новому в 2025 — главный прием весны

Девушка в рубашке. Фото: Freepik

Когда на улице становится теплее, мы прячем пуховики и ботинки в самые дальние углы шкафа, а на первый план выходят легкие куртки, открытые туфли и давно знакомые вещи: удобные джинсы, любимые свитера, миди-юбки и базовые рубашки. Это наши "спасатели", которые всегда выручают, когда не знаешь, что надеть.

Об этом пишет Elle.

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Как теперь модно носить рубашку

Речь идет о новом, неожиданном прочтении классики — рубашка задом наперед. Да, не шутим. Этот модный ход уже захватил подиумы: дизайнеры Zomer, Givenchy, Sacai и другие превратили привычные рубашки в настоящий модный сюрприз. Воротник и пуговицы теперь оказались сзади, а спина стала центром внимания.

Zomer FW25. Фото: Elle

Что интересно — тренд мгновенно разлетелся по соцсетям. В TikTok и Instagram инфлюенсеры один за другим показывают, как просто перевернуть рубашку и получить стильный образ. Причем получается совсем другое настроение: немного дерзкий, немного романтичный, очень современный.

Модный образ. Фото: Elle

Как носить такую рубашку, чтобы выглядеть круто

Выбирайте любую: белую классическую, с узорами, оверсайз или приталенную. Сочетайте с джинсами с высокой талией, оставьте верхние пуговицы расстегнутыми — будет эффект легкой небрежности. Наденьте с шелковой юбкой или широкими шортами — будет уже совсем другая история, более женственная и весенняя.

И главное напоминаем о том, что не надо бояться экспериментировать. Все гениальное часто очень простое. И одна "перевернутая" вещь может сделать ваш старый гардероб совершенно новым.

Ранее мы писали о том, с чем носить белую рубашку в этом сезоне.

Также мы сообщали, какие рубашки можно носить хоть каждый день.